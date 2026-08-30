Constante crecimiento urbanístico y comercial

El crecimiento demográfico es un reflejo de este dinamismo.

Según los datos del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE), Mariano Roque Alonso alberga a 85.133 habitantes repartidos en una superficie de apenas 50 kilómetros cuadrados, configurando una elevada densidad poblacional de 1.702 personas por kilómetro cuadrado. La columna vertebral de su economía urbana reside sobre la convergencia vehicular de la Ruta PY03 (antigua Ruta Transchaco) y el Puente Remanso.

Este trazado estratégico consolida a la ciudad como la gran puerta de entrada y salida entre la capital paraguaya y la vasta región Occidental o Chaco. El municipio concentra centros logísticos de envergadura, parques industriales especializados, plantas procesadoras de alimentos, puertos privados y frigoríficos que sostienen la fuerza laboral local.

El turismo náutico y la identidad ribereña encuentran su epicentro en la zona de Remanso Castillo. En este enclave urbano sobre el río Paraguay se articulan infraestructuras gastronómicas icónicas, conocidas popularmente por sus Comedores de Remanso (ver más detalles en la página 8).

Datos curiosos

Entre los datos históricos y curiosos que explican su identidad, se destaca que la ciudad debe su denominación en homenaje al Cónsul General de la República que gobernó junto a Carlos Antonio López entre 1841 y 1844. Asimismo, el territorio alberga importantes asentamientos de las Fuerzas Armadas, tales como el Comando de Institutos Militares de Enseñanza, el Comando Logístico y la Dirección de Bandas Militares. En términos navales, se encuentra el Cuartel General del Comando de Apoyo de Combate, que comparte infraestructura física y funciona en el predio de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Armada (DHN).

La oferta deportiva y recreativa también suma valor a la dinámica comunitaria. Instituciones históricas como el Club Hípico Paraguayo y diversos predios náuticos atraen de forma permanente a aficionados del deporte de todo el país, consolidando alternativas de esparcimiento familiar durante los fines de semana.

Mariano Roque Alonso se proyecta como una urbe de constante modernización urbanística e industrial. Su posición geográfica privilegiada transforma a este distrito en un espejo vivo del Paraguay productivo.