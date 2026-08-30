Crecimiento y progreso continuos

Para la intendenta Carolina Aranda, la fecha representa también un reconocimiento al esfuerzo de generaciones de ciudadanos que contribuyeron a construir la ciudad.

“Celebrar este 81º aniversario es honrar nuestra historia y reconocer el esfuerzo de ciudadanos, tanto propios como de otros sitios, que hicieron de Mariano Roque Alonso una ciudad muy poblada”, expresó.

Señaló, además, que desde su elevación a distrito, la comunidad avanzó en distintos ámbitos, manteniendo el desafío de proyectarse hacia el futuro sin perder su identidad.

Infraestructura como eje de gestión

Entre los principales logros de la administración municipal, Carolina Aranda resaltó la inversión en infraestructura, herramientas y maquinarias, además de la puesta en funcionamiento de una planta asfáltica propia, infraestructura con la que cuentan solamente tres municipios del departamento Central.

La intendenta también destacó la recuperación de las costas sobre el río Paraguay y la creación de nuevos espacios de esparcimiento, entre ellos el Club de Pesca Municipal y el Mirador de Remanso.

A estos se suman las obras desarrolladas junto con la Gobernación de Central para el futuro corredor de comedores y venta de pescados, proyecto que, según explicó, permitirá mejorar el acceso y la salida de la zona y conectar dos polos gastronómicos y turísticos de la ciudad.

Educación, deporte y cultura

La gestión municipal también puso énfasis en educación.

A través del Fonae (Fondo Nacional de Alimentación Escolar), la Municipalidad a su cargo invirtió en la infraestructura edilicia del 100% de las instituciones educativas públicas del distrito, con el objetivo de brindar espacios adecuados tanto para estudiantes como para docentes.

En materia deportiva, el Polideportivo Municipal fue habilitado para la práctica gratuita de distintas disciplinas mediante las escuelas deportivas.

El arte y la cultura también forman parte de la agenda, con la próxima inauguración del teatro departamental en la ciudad.

Aranda sostuvo que estos ejes se complementan con acciones en salud y participación ciudadana, buscando fortalecer el vínculo entre los barrios y las autoridades municipales.

Una ciudad con perfil económico

El crecimiento de emprendimientos, comercios, hoteles, industrias y empresas de servicios refleja, según la intendenta, el atractivo de la ciudad para nuevas inversiones.

“Hoy ofrecemos oportunidades en sectores como la logística, el comercio y la industria, con un entorno favorable para quienes apuestan por nuestro desarrollo”, afirmó la intendenta.

Planificación para un crecimiento sostenible y nuevos desafíos

El crecimiento, sin embargo, plantea nuevos desafíos.

Aranda identificó como una de las principales prioridades la implementación del alcantarillado sanitario, además del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, considerado fundamental para orientar la expansión de la ciudad.

En paralelo, la Municipalidad trabaja en pavimentación, bacheo, empedrados mediante comisiones vecinales, mejoramiento de plazas y parques y fortalecimiento de los servicios comunitarios.

La movilidad constituye otro desafío. La administración impulsa proyectos de mejoramiento vial y ampliación de calles estratégicas, además de una mayor coordinación con instituciones nacionales, asociaciones y mancomunidades de municipios para optimizar el tránsito.

Alianzas para generar oportunidades

La intendenta remarcó finalmente la importancia de la articulación público-privada para acompañar el desarrollo.

La Municipalidad busca generar alianzas con empresas, organizaciones sociales e instituciones educativas para impulsar empleo y nuevas oportunidades.

“Nuestra visión es construir una ciudad moderna, inclusiva y sostenible”, afirmó Aranda, quien sostuvo que el objetivo es que las nuevas generaciones encuentren en Mariano Roque Alonso oportunidades, espacios seguros y servicios de calidad.

El aniversario, señaló, representa un impulso para continuar trabajando por una ciudad con mayor desarrollo y mejores condiciones de vida.