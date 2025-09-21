PuntoFarma crea futuro hoy

Hace 24 años, PuntoFarma nació con un propósito claro: estar cerca de las personas para cuidar lo más valioso, su salud y la de sus familias. Desde aquel inicio, la cadena ha acompañado a sus clientes en momentos de alegría y en los desafíos más complejos, consolidándose como líder del retail farmacéutico en Paraguay. Hoy, con 720 sucursales distribuidas en 135 localidades, la compañía reafirma su compromiso. “Recibir los premios Top of Mind y Ranking de Marcas en recordación, uso y preferencia del cliente son una motivación para seguir creciendo”, expresa el presidente.

La historia de PuntoFarma se entrelaza con miles de familias paraguayas. Muchos recuerdan su primera visita en busca de una vitamina, una crema o medicamento esencial. Detrás de cada compra hay una vivencia única, y cada una contribuyó al crecimiento de la empresa. Ese vínculo convirtió a PuntoFarma en líder indiscutido del mercado farmacéutico del país. “El mayor logro es la confianza de cada cliente, que sigue siendo nuestra principal motivación”, afirma Muñoz.

El compromiso de innovar forma parte esencial de la identidad institucional. Este año, la inauguración del moderno local en la esquina de Av. España y Ayala Velázquez marcó un nuevo hito en la trayectoria de la cadena. Es un espacio que combina tradición y modernidad, ofreciendo un diseño arquitectónico vanguardista, una fachada vidriada e incorporación de tecnología de última generación. “Más que una farmacia, es una propuesta que redefine la experiencia de compra en el país”, resalta el presidente.

El interior de este establecimiento ha sido diseñado con pasillos amplios, señalética clara y accesibilidad universal, garantizando recorridos cómodos para todos. Además, incorpora áreas flexibles que pueden adaptarse para charlas de salud o presentaciones de productos, lo que convierte al local en un centro de bienestar comunitario. “Nuestra visión es que cada sucursal sea un espacio de encuentro”, detalla Muñoz.

La apuesta por la digitalización distingue a este nuevo punto de venta. Pantallas y cubos digitales informan en tiempo real sobre productos, promociones y recomendaciones. En el plano operativo, la gestión inteligente de inventario asegura la disponibilidad permanente, evitando quiebres de stock. “La innovación tecnológica es una herramienta al servicio de las personas”, afirma el presidente.

El ambiente, por su parte, fue concebido para transmitir modernidad. Madera y vidrio se integran con iluminación LED y música ambiental. La distribución temática por áreas —fragancias, dermocosmética, nutrición, infantiles— hace cada visita diferenciada. “Queremos que cada cliente viva un momento agradable y encuentre siempre más de lo que esperaba”, describe Muñoz.

Con esta apertura, PuntoFarma no solo amplía su presencia en Asunción, sino que también sienta las bases de cómo serán las farmacias del futuro: espacios más humanos, digitales y sostenibles. La esquina de avenida España y Ayala Velázquez se convierte así en un nuevo referente urbano, donde la salud, tecnología y diseño convergen para brindar a los clientes algo más que un servicio: una verdadera experiencia de bienestar integral.