PuntoFarma impulsa innovación

El presente de PuntoFarma se construye sobre bases sólidas que integran visión estratégica, crecimiento sostenido y confianza social. La apertura de nuevos locales, la constante incorporación de tecnología y la cercanía con los clientes son parte de un modelo que ya se reconoce como referente en Paraguay. “Nuestra misión es transformar la experiencia de compra de los paraguayos con soluciones modernas y cercanas”, afirma Muñoz.

Este camino de expansión se refleja en la presencia de la cadena a nivel del país. La magnitud de este crecimiento no sería posible sin el respaldo de un gran equipo humano de colaboradores comprometidos con la atención diaria. “El valor humano es la base de nuestra cultura corporativa y el secreto de nuestra cercanía”, subraya el director Ejecutivo.

La empresa reconoce también a sus aliados estratégicos: laboratorios nacionales e internacionales, proveedores de confianza y socios que aseguran la calidad de la oferta. La sinergia con estos actores garantiza innovación, disponibilidad y precios competitivos. “El éxito de nuestra propuesta radica en la unión con aliados que comparten nuestros valores”, sostiene Muñoz.

En su trayectoria de 15 años al frente de la Dirección Ejecutiva, ha acompañado procesos clave de modernización tecnológica. La digitalización de la gestión, la automatización del inventario y la aplicación de inteligencia artificial han permitido elevar los estándares del servicio. “El compromiso del Directorio es liderar una etapa en la que la tecnología continúe siendo nuestro motor principal”, destaca Muñoz.

Más allá de la eficiencia, la empresa entiende que el vínculo emocional con los clientes es irremplazable. Por ello, cada local ofrece un surtido atractivo, un stock adecuado y un servicio personalizado que busca fidelizar a quienes confían en la cadena. “Queremos que cada visita sea una experiencia única cercana y moderna”, recalca el director Ejecutivo.

Los logros alcanzados se reflejan también en reconocimientos que avalan la gestión: Top of Mind, Marca Prestigio, Empleador del Año y Empresas que Cuidan de la Gente, otorgados por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud. Cada galardón refuerza la responsabilidad de la compañía y su compromiso con la excelencia. “Cada reconocimiento nos motiva a redoblar esfuerzos y fortalecer nuestro compromiso con la sociedad paraguaya”, manifiesta Muñoz.

El compromiso social se hace visible en programas de educación en salud, alianzas con instituciones públicas y privadas y en la promoción de hábitos saludables. La sostenibilidad es otro eje, con procesos orientados al uso racional de energía, reducción de residuos y criterios de compra responsables. “Nuestra visión es que el futuro de la salud en Paraguay sea humano, digital y sostenible”, expresa Muñoz.

Mirando hacia adelante, PuntoFarma plantea un modelo que trasciende la venta de medicamentos para convertirse en un aliado de la comunidad. La cadena proyecta seguir incorporando tecnología, fortalecer su presencia en más localidades y desarrollar proyectos que aporten al bienestar integral. “El futuro que nos motiva es construir un sistema accesible moderno y cercano a lo que los paraguayos merecen”, concluye Muñoz.