Experiencia y calidad

Uno de los pilares fundamentales de la economía de la ciudad de San Lorenzo es la dinámica actividad comercial del distrito. Pobladores de diversos puntos del país se surten de los cientos de negocios, especialmente mayoristas, instalados en la localidad.

Una de estas empresas es Comercial Baby SRL, que está presente como protagonista en la historia de la “Ciudad Universitaria”. El local está ubicado en el corazón mismo del microcentro del distrito, sobre la calle Sargento Silva Nº 799.

La empresa tiene más de tres décadas de trayectoria en el rubro de productos de consumo masivo.

Se ha posicionado como un verdadero socio estratégico para cientos de comercios minoristas ubicados en los diversos puntos del territorio nacional.

“Desde sus inicios, Comercial Baby SRL se ha caracterizado por su compromiso con el servicio, la eficacia y la atención personalizada y, por todo ello, tiene una posición sólida en el sector”, destacó una de las socias de la empresa, la ingeniera Hilda Mancuello.

Actualmente, la empresa representa una importante fuente de empleos directos e indirectos, reforzando de esa forma su aporte al desarrollo económico de la localidad y del país, añadió.

Innovadora

La firma continúa apostando por la innovación y la cercanía con sus clientes, a través de su plataforma digital www.comercialbaby.com.py, donde los interesados pueden acceder a su amplio catálogo y realizar sus pedidos de manera práctica y segura.

Comercial Baby reafirma su compromiso con el comercio mayorista, brindando soluciones a medida, fortaleciendo alianzas y acompañando el crecimiento de los emprendedores y comerciantes del país, indicó la ingeniera Mancuello.

“Con tres décadas de trabajo incansable, seguimos con la mirada firme hacia el futuro y es un orgullo para nosotros ser parte del crecimiento de muchos emprendedores del país”, expresó Mancuello.