La romería y otros eventos

La romería comenzó el martes 5 de agosto y se extenderá hasta mañana 11 de agosto. La actividad se realiza diariamente desde las 18:00 sobre la calle Coronel Romero y convoca a miles de personas, atraídas por las ferias gastronómicas, espectáculos artísticos, eventos culturales y obras de teatro.

En el marco del programa de festejos por los 250 años de fundación de la ciudad, el lunes 4 de agosto se realizó la Gala de elección de la Miss San Lorenzo en el Teatro Municipal. La nueva representante de la belleza sanlorenzana es Alondra Espinoza, quien es estudiante del Centro Regional de Educación Saturio Ríos y se destaca por su espíritu emprendedor, compañerismo y solidaridad. Además, integra el equipo de chiroleras del Saturio Ríos, donde ha dejado huella por su entusiasmo y compromiso. Se destacó durante la noche de elección.

La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC), a través de El Cabildo, ofreció el 5 de agosto un concierto didáctico en el Teatro Municipal, denominado “Che Táva, Che Rekoha”.

Ese mismo día, la ciudadanía tuvo la oportunidad de vivir la Noche de Teatro Popular con la representación de la obra “Póra ha Paje”, a cargo de la compañía teatral Vy’a ha Pukarã, en el Teatro Municipal “Don Alberto Sánchez Benítez”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El día 6 de agosto, en el Teatro Municipal “Don Alberto Sánchez Benítez” se llevó a cabo una conferencia histórico-musical sobre la Guerra del Chaco, en homenaje al teniente de Infantería Norberto Benítez, a cargo del coronel DCEM Jesús Viveros y la Embajada Artística del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

El jueves 7 de agosto, desde las 09:00, se desarrolló una charla sobre educación vial en el Teatro Municipal. El viernes 8 de agosto se llevó a cabo una Gran Feria de Emprendedores, con más de 45 expositores de la localidad, en la Peatonal del Bicentenario.

La municipalidad sanlorenzana, por su parte, llevó a cabo “La Muni en tu barrio”. Esta actividad consistió en la prestación de servicios de diversas instituciones públicas, en la capilla San Cayetano, ubicada en la Fracción Villa Verde del barrio Ñu Porã.