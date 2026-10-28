El corazón de una ciudad donde siempre hay motivos para encontrarse

-¿Cómo evolucionó Shopping Mariano desde su inauguración hace 16 años hasta el centro urbano que se está construyendo actualmente?

-Cuando inauguramos Shopping Mariano en 2010, apostamos por una ciudad con un enorme potencial de crecimiento. Queríamos acercar una propuesta comercial moderna, con servicios, entretenimiento y espacios de encuentro para las familias. Hoy estamos dando un paso mucho más importante. Mariano está evolucionando hacia un centro urbano que integrará comercio, gastronomía, servicios de salud, residencias y espacios de convivencia. Esta transformación acompaña el crecimiento de la propia ciudad. Mariano Roque Alonso evolucionó, su comunidad creció y nosotros queremos seguir creciendo junto con ella.

-¿Qué principios de la filosofía empresarial de Penta y Grupo Azeta están presentes en esta nueva etapa?

-Nuestra filosofía se resume en una frase que nos identifica: “Creer en Paraguay, Crecer con Paraguay”. Este año, Azeta celebra 80 años de trayectoria, con presencia en ocho sectores de la economía y más de 20 empresas. Esa historia refleja nuestra confianza en el país y nuestro compromiso con las inversiones de largo plazo. En Penta mantenemos esa misma visión. Lo que evolucionó fue nuestra manera de entender el negocio: pasamos de desarrollar centros comerciales a impulsar proyectos urbanos que integran diferentes actividades de la vida cotidiana. Nuestros valores siguen siendo los mismos. Lo que cambia es la forma de llevarlos a la práctica, acompañando las nuevas necesidades de las ciudades y sus habitantes.

-¿Qué significa para ustedes el vínculo que Mariano construyó con la ciudad y sus habitantes durante estos 16 años?

-Creo que uno de nuestros mayores logros fue haber construido una relación muy cercana con la comunidad, al punto de que muchas personas comenzaron a referirse tanto al shopping como a la zona simplemente como “Mariano”. Es algo que nos llena de orgullo, porque sentimos que refleja el lugar que el shopping fue ocupando en la vida cotidiana de las personas. Más allá de las compras, Mariano se convirtió en un punto de referencia, un espacio de encuentro y un lugar donde suceden muchas de las experiencias que comparten las familias. Esa identificación no es algo que podamos construir solamente desde una marca. Es un vínculo que se gana con los años y que, sobre todo, nos regala la propia comunidad. Por eso, cuando decimos “Somos encuentros. Somos ciudad. Somos Mariano”, estamos expresando una relación que se construyó naturalmente durante estos 16 años.

-¿Qué impacto tendrá esta nueva etapa de Mariano en el desarrollo económico y social de la zona norte del Gran Asunción?

-Creemos que el impacto será muy importante, tanto por la generación de empleo como por las nuevas oportunidades comerciales y de servicios que se desarrollarán alrededor del proyecto. Estamos hablando de una evolución que permitirá pasar de aproximadamente 400 empleos directos a una proyección de más de 1.100 puestos de trabajo operativos, además de generar oportunidades para proveedores, emprendedores y empresas del entorno. La incorporación de nuevas propuestas comerciales, el centro médico La Costa Mariano y el desarrollo residencial Mariano Living contribuirán a fortalecer esta zona como un polo de actividad económica y social. Nuestra visión es que las personas puedan encontrar cada vez más servicios y oportunidades cerca de donde viven, acompañando así la descentralización y el crecimiento del Gran Asunción.

-Mirando hacia el futuro, ¿qué legado les gustaría que Mariano dejara en la ciudad y en la manera de concebir los centros comerciales en Paraguay?

-Nos gustaría que Mariano sea recordado como un proyecto que creció junto con su ciudad y que contribuyó a transformar positivamente su entorno. Creemos que el futuro de los centros comerciales está en convertirse en espacios cada vez más integrados a la vida urbana, donde las personas puedan trabajar, vivir, acceder a servicios, disfrutar y encontrarse. Pero, por encima de la infraestructura y las inversiones, nuestro mayor orgullo es la relación que construimos con la comunidad. Queremos que Mariano siga siendo ese lugar que las personas sienten como propio, el corazón de una ciudad donde siempre hay motivos para encontrarse.