Expansión a nuevas escalas

–¿Cómo se planean las dinámicas de entretenimiento y eventos en los nuevos espacios públicos abiertos para convocar a toda la familia?

–Los espacios públicos abiertos serán una parte importante de la nueva identidad de Mariano, porque nos permitirán ampliar las posibilidades de encuentro y desarrollar experiencias que complementen la oferta comercial.

Nuestra visión es generar una programación que combine actividades culturales, entretenimiento, propuestas gastronómicas y eventos para diferentes edades. Queremos que las familias puedan encontrar actividades para compartir, pero también que los jóvenes y otros públicos tengan propuestas vinculadas con sus intereses.

Estos espacios nos permitirán pensar en una agenda más dinámica, conectada con la vida de la ciudad y con las distintas celebraciones del año. El objetivo es que Mariano sea un lugar al que las personas quieran acercarse no solamente para comprar, sino también para disfrutar de su tiempo libre y compartir experiencias.

Ampliación comercial llegada de nuevas marcas

–¿Qué novedades hay para los clientes en este sentido?

–La principal novedad es que estamos preparando a Mariano para ofrecer una experiencia cada vez más completa.

Además de la ampliación comercial y la futura llegada de nuevas marcas, el proyecto incorporará servicios de salud, desarrollos residenciales y nuevos espacios de encuentro.

Esto nos permitirá diversificar las experiencias que ofrecemos, atraer a nuevos públicos y desarrollar actividades que acompañen los diferentes usos del complejo.

Mientras avanzamos en esta transformación, seguiremos fortaleciendo nuestra programación comercial, las promociones, las actividades familiares y las experiencias que forman parte de la identidad de Mariano.

Queremos que nuestros visitantes perciban que Mariano está evolucionando, pero que continúa siendo ese lugar cercano y familiar que conocen desde hace 16 años.

“Somos encuentros. Somos ciudad. Somos Mariano”

–¿De qué forma traduce la evolución del shopping hacia un concepto de “vida urbana”?

–Para nosotros, la vida urbana significa integrar en un mismo entorno diferentes actividades que forman parte de la rutina de las personas. Es poder realizar compras, acceder a servicios, disfrutar de una propuesta gastronómica, participar de una actividad o encontrarse con amigos y familiares, todo en un mismo lugar.

Nuestro desafío es que esta transformación no se refleje solamente en la infraestructura, sino también en la forma en que las personas viven y experimentan Mariano. Queremos que Mariano sea parte de la identidad de la ciudad, de sus encuentros y de las experiencias que las personas construyen todos los días.

Por eso, nuestro posicionamiento “Somos encuentros. Somos ciudad. Somos Mariano” no es solamente una frase de comunicación. Es la expresión de lo que buscamos construir: un espacio que evoluciona junto con su comunidad y que forma parte de su manera de vivir la ciudad.

Accesos cómodos y seguros

–¿Qué estrategias operativas se están aplicando para garantizar que las obras de transformación convivan armónicamente con la operación comercial diaria y la comodidad de los visitantes?

–Uno de nuestros principales desafíos es llevar adelante esta transformación mientras Mariano continúa recibiendo diariamente a miles de personas que nos eligen para realizar sus compras, acceder a servicios y compartir momentos en familia.

Por eso, estamos trabajando en una planificación por etapas, con una coordinación permanente entre los equipos de operaciones, mantenimiento, seguridad y los responsables de las obras, buscando minimizar las interferencias con el funcionamiento habitual del shopping.

Ponemos especial atención en garantizar accesos cómodos y seguros, una circulación ordenada, espacios limpios y una comunicación anticipada con nuestros locatarios y visitantes sobre los cambios que puedan producirse durante las distintas etapas del proyecto.

Sabemos que una transformación de esta magnitud implica desafíos, pero nuestra prioridad es asegurar la continuidad comercial y mantener los estándares de seguridad, comodidad y calidad de servicio que caracterizan a Mariano.

Queremos que nuestros visitantes puedan seguir disfrutando del shopping mientras ven cómo, progresivamente, se construye esta nueva etapa.

Incorporación de nuevos espacios públicos y paseos abiertos

–¿Qué métricas de satisfacción y permanencia del consumidor manejan tras la introducción de los nuevos espacios públicos y paseos abiertos?

–Para nosotros, la experiencia del visitante es uno de los principales indicadores de gestión.

Actualmente monitoreamos la afluencia de personas, la evolución de las ventas y los niveles de satisfacción de nuestros clientes, lo que nos permite identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones orientadas a elevar la calidad de nuestros servicios.

Con la incorporación de los nuevos espacios públicos y paseos abiertos, buscamos ampliar esta mirada, analizando también los tiempos de permanencia, la utilización de los espacios comunes y la participación en las diferentes propuestas comerciales, gastronómicas y de entretenimiento.

La opinión de nuestros visitantes y locatarios seguirá siendo fundamental para entender cómo evolucionan sus necesidades y adaptar nuestra propuesta a las nuevas dinámicas del complejo.

Nuestro objetivo no es solamente atraer a más visitantes, sino generar experiencias que los inviten a quedarse más tiempo, regresar y fortalecer su vínculo con Mariano, contribuyendo también al desarrollo comercial de nuestros locatarios.

Estándares de seguridad, limpieza, mantenimiento y atención al visitante

–¿Cuáles son los objetivos operativos prioritarios para consolidar el complejo al cierre de este ciclo de aniversario?

–Nuestro principal objetivo es continuar fortaleciendo la operación de Mariano mientras avanzamos en su transformación hacia un centro urbano más completo.

Esto implica mantener altos estándares de seguridad, limpieza, mantenimiento y atención al visitante, así como acompañar de cerca a nuestros locatarios para que puedan desarrollar sus actividades en las mejores condiciones posibles.

Al mismo tiempo, tenemos el desafío de preparar nuestra operación para una nueva escala, que incorporará más espacios comerciales, nuevos servicios y diferentes públicos, asegurando que este crecimiento esté acompañado por una gestión eficiente y una experiencia de calidad.

También buscamos seguir fortaleciendo nuestro vínculo con la comunidad, preservando esa experiencia cercana, cómoda y familiar que ha caracterizado a Mariano durante estos 16 años.

Queremos cerrar este aniversario consolidando lo que hemos construido y sentando las bases para una nueva etapa.

Nuestro desafío es que Mariano no solamente crezca en infraestructura y propuestas, sino también en calidad de servicio, experiencia y valor para nuestros clientes, locatarios y comunidad.