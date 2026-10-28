Primer gran centro urbano de usos mixtos en Central

-¿Cómo se sienten estos primeros 16 años de Mariano y, desde la perspectiva de la gerencia general, cuáles son los ejes técnicos y financieros que sostienen la ejecución de esta primera fase de expansión a gran escala?

-Celebrar los 16 años de Mariano en un momento de transformación tan importante tiene un significado especial.

Durante este tiempo logramos consolidar un centro comercial que forma parte de la vida cotidiana de miles de familias y que hoy cuenta con una base sólida para proyectar su siguiente etapa de crecimiento.

Desde la gestión, esta expansión responde a una planificación de largo plazo, sustentada en el potencial de desarrollo de Mariano Roque Alonso y de toda la zona norte de la Gran Asunción.

El proyecto contempla una ampliación significativa de la oferta comercial y la incorporación de nuevos usos, como servicios de salud y desarrollos residenciales, que permitirán diversificar las actividades del complejo y fortalecer su sostenibilidad. Los principales ejes que orientan esta transformación son la planificación integral de la infraestructura, la ejecución por etapas, la complementariedad entre los distintos componentes del proyecto y una estrategia comercial que acompañe las necesidades de una población en constante crecimiento. Nuestro desafío es desarrollar esta nueva etapa manteniendo la calidad operativa, la experiencia del visitante y la relación de confianza que construimos con nuestros locatarios y clientes durante estos 16 años.

Evolución con desarrollos comerciales

-El Shopping Mariano evoluciona de un centro comercial tradicional a convertirse en el primer gran centro urbano de usos mixtos del departamento Central.

-La transformación de Mariano responde a una evolución en la manera de concebir los desarrollos comerciales. Hoy buscamos generar espacios que integren distintas actividades de la vida cotidiana, en lugar de concentrarnos exclusivamente en las compras y el entretenimiento.

El nuevo proyecto contempla una ampliación comercial de aproximadamente 10.000 metros cuadrados, la incorporación del centro médico La Costa Mariano y el desarrollo residencial Mariano Living. Esta combinación permitirá que las personas encuentren, dentro de un mismo entorno, propuestas comerciales, servicios de salud, gastronomía, entretenimiento y opciones de vivienda.

Desde el punto de vista de la gestión, la integración de estos componentes genera nuevas oportunidades de complementariedad entre actividades, diversifica los públicos y fortalece el movimiento del complejo a lo largo del día. Nuestro objetivo es que Mariano se consolide como un centro urbano conectado con su entorno, que acompañe el crecimiento de la ciudad y contribuya a mejorar la calidad de vida de su comunidad.

-¿Cómo se compone actualmente el mix comercial y qué exigencias se imponen a las nuevas marcas que desean instalarse en este nuevo polo de desarrollo?

-Actualmente, Mariano cuenta con una propuesta comercial que combina moda, gastronomía, entretenimiento, servicios y productos de consumo cotidiano. Tenemos un supermercado, salas de cine, un patio de comidas y una variedad de locales que permiten responder a diferentes necesidades de nuestros visitantes.

Con la ampliación buscamos fortalecer esa oferta, incorporar nuevas categorías y atraer marcas que complementen el mix existente, generando mayores alternativas para los consumidores de la zona norte. Nuestra estrategia comercial no consiste simplemente en sumar locales. Buscamos construir una propuesta equilibrada, con marcas que aporten valor, diversidad y experiencias diferenciadas. En ese sentido, priorizamos empresas que compartan nuestra visión de largo plazo, que mantengan buenos estándares de atención y operación y que tengan la capacidad de conectar con las características y expectativas del público de Mariano. La llegada de nuevas marcas también representa una oportunidad para que nuestros locatarios actuales continúen creciendo dentro de un proyecto que tendrá una escala y un alcance mayores.

-¿De qué manera el centro comercial se consolida como el epicentro de referencia indiscutido para las familias del norte metropolitano?

-Durante estos 16 años, Mariano construyó una relación muy cercana con las familias de Mariano Roque Alonso y de las ciudades vecinas. Más allá de su propuesta comercial, se convirtió en un espacio habitual de encuentro, entretenimiento y convivencia. Esa conexión con la comunidad es uno de nuestros principales activos y constituye la base sobre la cual estamos desarrollando esta nueva etapa. Nuestro objetivo es seguir ampliando los motivos por los cuales las personas eligen Mariano: desde realizar sus compras y disfrutar de propuestas gastronómicas hasta acceder a nuevos servicios y participar de actividades pensadas para diferentes edades. La incorporación de nuevos componentes comerciales, de salud y residenciales permitirá fortalecer ese vínculo y generar una dinámica urbana más completa. Queremos que Mariano siga siendo un lugar donde las personas se encuentren, compartan experiencias y resuelvan distintas necesidades de su vida cotidiana. Esa es la esencia de nuestro posicionamiento: “Somos encuentros. Somos ciudad. Somos Mariano”.