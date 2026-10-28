Una nueva identidad urbana

–¿Cuál es el concepto creativo y el mensaje central que encabeza la campaña de celebración por los 16 años del Shopping Mariano?

–La campaña de los 16 años de Mariano parte de una idea muy vinculada a nuestra historia y a lo que estamos construyendo para el futuro: “Hace 16 años comenzamos a construir una ciudad”. A través de un concepto creativo que utiliza ilustraciones, maquetas y la transformación de dibujos en imágenes reales, buscamos representar cómo aquella primera idea fue evolucionando hasta convertirse en el proyecto que hoy conocemos. No queríamos desarrollar una campaña de aniversario que se limitara a celebrar el paso del tiempo. Queríamos contar una historia de evolución, mostrar cómo Mariano creció junto con su comunidad y presentar esta nueva etapa de transformación.

El mensaje central es que Mariano ya no es solamente un shopping, sino un espacio que continúa evolucionando con su ciudad, manteniendo intacta su esencia como lugar de encuentro.

–A diferencia de años anteriores, ¿cómo se adapta la estrategia de marketing actual a la transición de la marca hacia su nueva identidad de centro urbano?

–Estamos atravesando una evolución importante en nuestra estrategia de marca. Durante muchos años, la comunicación estuvo enfocada principalmente en las propuestas comerciales, promociones y actividades del shopping. Hoy necesitamos construir una narrativa más amplia, que acompañe la transformación de Mariano hacia un centro urbano donde convivirán comercio, gastronomía, entretenimiento, salud y residencias.

Por eso, nuestra estrategia combina la comunicación comercial del presente con una visión de futuro. Queremos que las personas sigan encontrando motivos para visitarnos hoy, pero que también comiencen a conocer y comprender el alcance del proyecto que estamos desarrollando. Esta evolución también se refleja en nuestra identidad. Estamos fortaleciendo el nombre Mariano y el concepto “Somos encuentros. Somos ciudad. Somos Mariano”, que expresa nuestra intención de integrarnos cada vez más a la vida cotidiana de la comunidad.

–¿Qué tipo de activaciones experienciales e interactivas se diseñaron para conectar emocionalmente con los visitantes durante el mes aniversario?

–Nuestra propuesta de aniversario busca poner en valor la relación que Mariano construyó con sus visitantes durante estos 16 años. Trabajamos sobre experiencias que combinan celebración, entretenimiento y participación, procurando que las familias encuentren diferentes motivos para acercarse y compartir momentos en el shopping. También buscamos que las acciones tengan una conexión con el concepto de la campaña, recuperando nuestra historia y mostrando cómo Mariano fue evolucionando junto con la ciudad. Más allá de una actividad puntual, queremos que el aniversario se viva como una celebración compartida con nuestra comunidad, que es la verdadera protagonista de estos 16 años.

–¿Cómo se estructuró la estrategia de comunicación omnicanal (medios masivos, vía pública y plataformas digitales) para maximizar el alcance de la campaña?

–La estrategia de comunicación busca mantener un mensaje consistente en todos nuestros puntos de contacto con el consumidor. Por un lado, utilizamos los medios tradicionales y la presencia en vía pública para construir alcance y visibilidad. Por otro, las plataformas digitales nos permiten desarrollar una comunicación más dinámica, segmentada y cercana. También damos un rol importante a nuestros propios espacios dentro del shopping, donde la campaña se integra a la experiencia de quienes nos visitan.

La clave está en que todos los canales comuniquen una misma historia: los 16 años de Mariano, su evolución y el futuro que estamos construyendo. Buscamos que cada medio cumpla una función complementaria, desde generar conocimiento y recordación hasta impulsar visitas y participación en las acciones comerciales.

–¿Qué alianzas estratégicas se implementan en el marco del aniversario para potenciar los descuentos, premios y facilidades de pago?

–Las alianzas comerciales son fundamentales para potenciar nuestras campañas y generar beneficios concretos para los consumidores. Trabajamos de manera coordinada con entidades financieras, medios de pago y marcas presentes en Mariano para desarrollar propuestas que combinen descuentos, premios y facilidades de compra. Estas acciones permiten que las promociones tengan un mayor alcance y que los clientes encuentren oportunidades atractivas en diferentes categorías comerciales. Al mismo tiempo, buscamos que nuestros aliados participen activamente de las campañas, generando una relación beneficiosa tanto para los consumidores como para los locatarios y las marcas. Nuestro enfoque es construir alianzas sostenibles, que trasciendan una fecha puntual y acompañen el crecimiento comercial de Mariano.