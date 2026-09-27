Durante la velada, las debutantes recibieron una medallita recordatoria de oro, una caja con bombones y una ruana polar. En bandejas estuvieron los DJ Christian Lozano, Mati Lozano, Faro y Gianluca Lozano. Los presentadores fueron Dani Willigs y Marta Díaz Monjagatta. Además, el evento contó con la distinguida música de la Orquesta Paraguaya de Salón, dirigida por el maestro Miguel Ángel Echeverría.
27 de septiembre de 2026 a la - 01:00
Inolvidable fiesta de primavera
La inolvidable Fiesta de Debut del Club Centenario fue ambientada con follajes y flores naturales by Armando Teme. La cena fue de Talleyrand y la coordinación de ensayos fue liderada por Gio Gallano.
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