Acero que acompaña el crecimiento del Paraguay

Con casi cinco décadas de trayectoria familiar, 10 puntos de venta y capacidad para procesar más de 5.000 toneladas mensuales, Hierro Plus combina variedad de productos siderúrgicos, servicios de transformación y atención personalizada.

Hierro Plus es una empresa familiar con más de 47 años de trayectoria en Paraguay. Sus orígenes se remontan a don Teodoro Remesch, quien estuvo al frente de la primera fábrica de acoplados y elásticos del país. En 1979, la segunda generación inició una etapa de modernización y se trasladó al tradicional local de la avenida Eusebio Ayala, en el km 2, hoy sucursal Asunción.

Con los años, la firma evolucionó de la actividad metalúrgica a la importación, comercialización y transformación de productos siderúrgicos, acompañando el crecimiento de la construcción y de la industria nacional, menciona el Lic. Lino Rogelio Ruiz Díaz Díaz, encargado de Recursos Humanos de la empresa. En 2009, con la tercera generación al frente, inauguró su casa matriz en Capiatá. El desafío, según explica la empresa, ha sido crecer sin perder el carácter familiar ni la cercanía con los clientes.

Un portafolio integral

La compañía abastece a revendedores, constructoras, industrias metalúrgicas y herrerías con un amplio catálogo: chapas laminadas, galvanizadas, onduladas, trapezoidales, expandidas y perforadas; perfiles, ángulos y planchuelas; varillas; tubos estructurales y galvanizados; y sistemas para conducción y PCI con sus accesorios. A esto suma servicios de corte, plegado, pantógrafo y cilindrado, pensados para que cada cliente optimice sus procesos y reduzca tiempos.

“Nuestra propuesta se basa principalmente en dos pilares: calidad y atención al cliente”, afirma el director, Víctor Hugo Segovia Etcheverry.

La empresa trabaja con proveedores cuidadosamente seleccionados, aplica controles de calidad sobre los materiales y mantiene precios competitivos sin resignar el servicio. Con 10 puntos de venta, unos 130 colaboradores directos y capacidad para procesar más de 5.000 toneladas por mes, ofrece disponibilidad y rapidez de respuesta.

Fabio Ullón Giménez, también del Directorio, señala que sus productos se utilizan desde las fases tempranas de la obra, en proyectos que van desde viviendas y edificios hasta naves industriales, estructuras metálicas e infraestructura.

Mirada de largo plazo

Hierro Plus trabaja en la modernización de maquinaria e infraestructura, la ampliación de su red comercial y la incorporación de productos de mayor valor agregado, como las chapas tipo sándwich y las soluciones termoacústicas, que mejoran el aislamiento y la eficiencia energética de las construcciones.

La capacitación permanente del personal es y seguirá siendo un eje, junto con la igualdad de oportunidades y la meritocracia para ascender.

Para Ullón Giménez, el principal patrimonio de la empresa son las relaciones construidas durante décadas con clientes, proveedores y colaboradores.