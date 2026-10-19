Pacto de confianza que respalda cada proyecto

El trabajo comienza con la especificación técnica y el diseño de las soluciones, y continúa durante la puesta en marcha y el servicio posventa. Este enfoque busca responder a las necesidades de cada desarrollo y garantizar un desempeño eficiente.

En materia de sustentabilidad, la empresa trabaja con tecnologías como los sistemas Inverter y VRF de alta eficiencia, además de soluciones solares y equipos de bajo consumo. Estas alternativas permiten reducir costos operativos, optimizar recursos y ofrecer edificaciones más sustentables y confortables.

NGO también participa en proyectos corporativos, hoteleros, gastronómicos, comerciales y residenciales del país. Su experiencia en distintos segmentos le permite adaptarse a los requerimientos de cada obra y aportar equipamiento especializado.

“Nuestro principal diferencial es nuestro Pacto de Confianza, que se refleja en un acompañamiento integral durante todo el ciclo del proyecto”, afirma Garbulla. La firma cuenta con personal técnico especializado, disponibilidad de repuestos, programas de mantenimiento preventivo y soporte posventa permanente.

De cara a los próximos meses, la empresa prevé una mayor demanda de soluciones que aporten ahorro energético, automatización y valor a largo plazo. “En NGO seguiremos acompañando este crecimiento con innovación, respaldo técnico y solucionespensadas para la construcción del futuro”, sostiene.