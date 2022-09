Industria de la construcción, preocupada por caída de inversiones

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, señala que la industria de la construcción representó el 3% del PIB el año pasado y que la expectativa es que el sector represente el 2,5% o menos este año, principalmente por la caída de la inversión de estatal, ante la falta de recursos.

Resalta que esta situación está generando preocupación en el rubro, que realizó millonarias apuestas en compras de maquinarias y, además, en la contratación del personal para estar a la altura de los trabajos. Añade que la construcción privada se sigue recuperando tras el golpe de la pandemia, pero en el caso de la pública ya se registra una importante caída, pues muy pocas obras se están licitando.

Añade que a esto se suma la millonaria deuda de US$ 400 millones que acumula el Estado con las diferentes contratistas. No obstante, tras la aprobación de un crédito programático en el Congreso, por US$ 200 millones, se saldará la mitad de los compromisos pendientes.

El empresario también insiste en que se debe seguir manteniendo la inversión de al menos US$ 1.000 millones al año, ya que el déficit de infraestructura en el país, tanto en obras viales, sanitarias, de agua potable y educación, por citar algunas, llegan a los US$ 36.000 millones.

“Falta tanto por hacer en todos los sectores ya sean viales, energía, viviendas y saneamiento, por lo que debemos encontrar una forma de seguir con el ritmo de las construcciones”, asevera.

Potencial la inversión privada

Sarubbi indicó que se deben buscar las herramientas para poder desarrollar más obras con la ley de Alianza Público Privada (APP), la ley de Concesiones y la ley 5074 “llave en mano”, para que el sector privado financie las obras.

Indicó que Paraguay tiene mucho potencial de seguir creciendo, apoyado en infraestructura, ya que este rubro genera fuentes de trabajo y aporta desarrollo en el corto plazo y que solo faltarían los mecanismos de financiar o agilizar los pagos de esas obras de manera a no cortar la cadena de pagos.

Caída de las inversiones y deudas con los bancos

El titular de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Daniel Diaz de Vivar, señala a su vez que actualmente no hay muchas obras grandes y este año solo se lanzaron cuatro licitaciones para nuevas obras.

También indica que, ante la falta de pagos por parte del Estado por los certificados de las obras en ejecución, las constructoras tienen una necesidad urgente para recurrir a bancos privados a modo de acceder a los fondos a través de la cesión de deuda (factoraje).

En este sentido, el empresario dice que la tasa subió de 6,5% a 9,7%, pero que esto “depende de la cara del cliente”. Según los datos oficiales, las deudas a los bancos por obras en ejecución ya llegan a los US$ 200 millones.