18.000 pollos por hora con tecnología de vanguardia

Convertir granos paraguayos en alimentos, generar empleo y conquistar mercados internacionales es la visión que la presidenta de Granja Avícola La Blanca SA, Blanca Ceuppens Talavera, plantea para una industria estratégica.

Al frente de Pechugon, Ceuppens sostiene que la fabricación local puede hacer mucho más que abastecer el mercado interno. “La industria nacional representa para Pechugon una oportunidad para agregar valor a la producción paraguaya y transformar nuestras materias primas en alimentos de calidad”, afirma.

La empresa adquiere anualmente unas 130.000 toneladas de maíz y 45.000 toneladas de soja para elaborar alimento balanceado.

Esta integración sostiene una cadena que va desde la materia prima hasta el producto terminado. “Creemos que la industrialización es el camino para que Paraguay deje de ser solamente un productor de materias primas y pueda competir internacionalmente con productos de mayor valor agregado”, señala.

No obstante, la competitividad requiere inversión permanente. Es así que Pechugon incorporó granjas de ambiente controlado por PLC, incubadoras de estadio único con sensores de última generación, sistemas de congelamiento IQF, automatización y mayor capacidad de almacenamiento de granos.

A ello se suma una nueva planta de elaborados. El salto tecnológico transformó el modelo productivo, según explica Ceuppens. “Pasamos de una producción tradicional a un modelo de integración vertical y altamente tecnificado”, añade.

El sistema comprende genética, incubación, crianza, faena, elaboración y distribución. Hoy procesa 18.000 pollos por hora y alcanza una producción anual cercana a 127 millones de kilos.

La tecnología –remarca Ceuppens– no solo hace que se produzca más. “Permite mejorar la eficiencia, fortalecer la bioseguridad, garantizar la trazabilidad y mantener estándares constantes de calidad e inocuidad”, asegura.

Actualmente, Pechugon llega a 20 países y observa oportunidades en Asia, Medio Oriente y otros destinos con demanda de proteína animal.

La apertura de Taiwán demuestra el potencial que puede alcanzar Paraguay cuando existe trabajo articulado entre el sector privado y las instituciones públicas. Para ampliar esa presencia, el país debe mejorar infraestructura vial y energética, logística, seguridad jurídica, combate al contrabando y agilidad en las habilitaciones sanitarias y apertura de mercados, puntualiza.

Los retos de Paraguay

Para la presidenta de Granja Avícola La Blanca SA, el gran reto nacional es avanzar sostenidamente en la industrialización. Para la cadena avícola, eso implica mantener una bioseguridad robusta, combatir el comercio informal y fortalecer la competitividad.

“Queremos que el crecimiento de nuestra empresa acompañe el crecimiento de toda la cadena avícola y contribuya a posicionar a Paraguay como un país capaz de producir alimentos de calidad para el mundo”, asegura.