44 años transformando la producción en desarrollo

En el marco del Día de la Industria Nacional, la Cooperativa La Holanda destaca el valor de una industria que se construye desde el origen: el campo paraguayo en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia. De ahí, los productores de leche y el trabajo de miles de personas forman parte de una cadena que transforma materia prima nacional en alimentos para las familias.

Con 44 años de trayectoria, Lactolanda se consolidó como una de las principales industrias lácteas del país, acompañando el crecimiento del sector y apostando de manera sostenida al desarrollo de la producción nacional, destaca Bernie Friesen, gerente general de la Cooperativa La Holanda. La fábrica procesa más de 1.700.000 litros de leche por día, provenientes de más de 1.200 productores de leche, socios y no socios, fortaleciendo una cadena productiva que conecta al sector primario con la industria y el consumidor final.

Explica que el desarrollo de la industria láctea está estrechamente vinculado al fortalecimiento de sus productores y, en este sentido, la organización cuenta con el Servicio de Asistencia a Productores de Leche (Saple), a través del cual brinda acompañamiento, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento del sector.

Es que en Lactolanda entienden la industria como una cadena integrada: comienza con el productor, continúa con la transformación industrial y llega finalmente a las familias que eligen sus productos.

Una cadena de 10.000 personas

La Cooperativa cuenta actualmente con más de 1.200 colaboradores directos, que desempeñan funciones en distintas áreas, desde la planta industrial y las oficinas hasta la distribución, reposición y comercialización de los productos. A esta estructura se suma una amplia red de distribuidores autorizados a nivel nacional, alcanzando una cadena que involucra aproximadamente a 10.000 personas.

Según cuenta Friesen, el crecimiento sostenido de la producción lechera genera nuevos desafíos para la industria, que debe acompañar este proceso con inversiones permanentes en tecnología e infraestructura, ampliando su capacidad para recibir y procesar un mayor volumen de leche.

En ese sentido, Lactolanda mantiene una constante búsqueda de innovación, tanto en el desarrollo de nuevos productos como en la incorporación de nuevas presentaciones y propuestas. Justamente, uno de los lanzamientos recientes es Fortivitam, un yogur fortificado con vitaminas y minerales, desarrollado en sabores como frutilla, naranja y acerola.

No obstante, acota que este crecimiento se sustenta en procesos orientados a garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos. En este sentido, la Cooperativa La Holanda cuenta con la certificación BRCGS, que respalda sus sistemas y procesos vinculados a la seguridad e inocuidad alimentaria.

El gerente destaca, además, que los productos Lactolanda están presentes en todo el territorio paraguayo y, a partir del crecimiento de su capacidad productiva, incluso se ha llegado a más de 30 países, con la mirada puesta en continuar conquistando nuevos mercados.