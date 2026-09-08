Dar un salto industrial con tecnología y conocimiento

La refrigeración industrial es una pieza estratégica de la competitividad. El crecimiento de los sectores frigorífico, lácteo, bebidas, alimentos y logística impulsó instalaciones con mayores exigencias de rendimiento y seguridad.

Al respecto, Horacio Pignatta, ejecutivo técnico de Frío Raf SA, señala que la firma acompaña esta transformación desde hace más de 34 años. “Nuestro aporte no se limita a suministrar equipos, sino buscamos comprender cada proceso productivo, desarrollar la ingeniería adecuada y ofrecer soluciones que combinen eficiencia energética, seguridad, confiabilidad y sustentabilidad”, afirma.

Para Pignatta, el desafío ya no consiste únicamente en ampliar la producción. “Hoy es necesario producir más eficientemente, con mayor calidad, seguridad y menores costos operativos”, sostiene.

Además, la automatización demanda especialistas capaces de diseñar, operar y mantener instalaciones complejas. Es así que la normalización gana relevancia. Frío Raf participa en el CTN 71 del INTN, donde interviene en criterios técnicos para refrigeración con amoníaco.

El trabajo permitió contar con la primera Norma Paraguaya NP 71 001 25 y avanza hacia otras normas IIAR, según comenta.

Sin embargo, la demanda tecnológica cambió. Antes, la prioridad estaba en alcanzar una capacidad frigorífica determinada; ahora los clientes evalúan consumo, cargas parciales, automatización, mantenimiento y vida útil.

“La innovación no significa simplemente incorporar tecnología. Para nosotros significa utilizar la tecnología adecuada para conseguir una instalación más eficiente, segura y rentable durante toda su vida útil”, explica. Ese enfoque incluye controles automatizados, optimización de presiones, recuperación de calor y baja carga de refrigerante.

Paraguay seguirá creciendo

Pignatta observa oportunidades en frigoríficos, lácteos, bebidas, alimentos y logística de frío. “Paraguay tiene posibilidades de continuar desarrollándose como una plataforma industrial competitiva para la región”, manifiesta.

Para ello, la energía ocupa un lugar central en las inversiones. “Hoy la eficiencia energética dejó de ser solamente una cuestión ambiental: es una cuestión económica y de competitividad”, remarca.

De cara al futuro, considera imprescindibles la inversión, la tecnología, formación, eficiencia y estándares de seguridad más exigentes. Pero subraya una condición: pensar a largo plazo. “Las industrias que se construyen hoy deberán ser competitivas durante los próximos 20 o 30 años”, asegura.