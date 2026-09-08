Innovación y calidad que impulsan la industria

En el marco del Día de la Industria, el sector productivo nacional celebra a las organizaciones que contribuyen de manera decisiva al desarrollo económico y a la infraestructura del país. En este escenario altamente dinámico, Pinturas TAKA se posiciona como un socio estratégico fundamental para la construcción e industria, suministrando soluciones integrales de recubrimiento diseñadas bajo estándares internacionales de calidad, tecnología y rendimiento.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en el mercado paraguayo, la empresa de carácter familiar ha experimentado una evolución constante hasta convertirse en un referente en la provisión de pinturas e insumos. “Aspiramos a consolidarnos como la cadena de pinturerías más grande a nivel nacional, siendo la opción predilecta, tanto para grandes desarrollos inmobiliarios y proyectos industriales como para el cliente final”, enfatiza Rodrigo Segovia, director comercial de la compañía.

Innovación técnica y capacidad logística

La propuesta comercial de Pinturas TAKA combina una representación internacional exclusiva con el desarrollo de soluciones adaptadas a la realidad local. La firma es representante exclusivo en Paraguay de la prestigiosa marca brasileña Ciacollor, reconocida por su elevada durabilidad e innovación tecnológica.

Por otro lado, la empresa fortalece su posicionamiento mediante su marca propia TK, concebida para brindar una respuesta ágil, eficiente y con una relación costo-beneficio altamente competitiva.

Para respaldar este volumen operacional, la infraestructura corporativa dispone de cinco puntos de venta estratégicamente ubicados en Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso y Villa Elisa. Este despliegue comercial se complementa con dos centros logísticos equipados para la gestión de volúmenes industriales en Asunción y Fernando de la Mora. Esta red permite garantizar un stock permanente y asegurar tiempos récord de entrega en obras de infraestructura de Este a Oeste y de Norte a Sur del país.

Desarrollo social y profesionalización

Pero más allá de su impacto comercial, la compañía asume un claro compromiso con el progreso social del Paraguay. Con un equipo de 50 colaboradores directos y una extensa red de distribuidores y profesionales, la firma dinamiza activamente la cadena de valor de la construcción.

Asimismo, uno de sus ejes prioritarios es la capacitación técnica continua de pintores y aplicadores, contribuyendo a la profesionalización de la mano de obra local y promoviendo la formalización del sector. En un contexto macroeconómico favorable, Pinturas TAKA reafirma su apuesta por la inversión productiva y el crecimiento sustentable.