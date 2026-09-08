Paraguay ante el reto de ser más competitivo

“Fortalecer la producción nacional implica mucho más que fabricar en Paraguay: significa generar valor, desarrollar capacidades y acompañar el crecimiento de toda la cadena productiva”, afirma la gerente de Marketing de Copalsa, Leila Lovera.

Con esa mirada, la compañía mantiene el foco en innovar, hacer más eficientes sus procesos y desarrollar soluciones capaces de responder a las necesidades de clientes y consumidores.

La estrategia contempla, además, una relación estrecha con productores, industrias y empresas locales. “Entendemos que una industria sólida se construye de manera colaborativa”, sostiene Lovera.

Asimismo, el vínculo con el mercado resulta igualmente determinante en donde Copalsa interpreta nuevas demandas y las traduce en propuestas concretas. “Los consumidores buscan cada vez más practicidad, calidad, nuevas experiencias y productos que se adapten a sus estilos de vida”, explica.

Del lado empresarial –agrega– crece la necesidad de contar con soluciones “más eficientes y versátiles”. Por eso, la innovación ocupa un lugar central en la agenda de la firma. “No es solamente lanzar un producto nuevo, sino también mejorar continuamente lo que hacemos y generar valor para nuestros clientes y consumidores”, subraya la ejecutiva.

Lovera observa, además, un escenario favorable para la industria alimentaria paraguaya, destacando la existencia de empresas con capacidad, talento y recursos, junto con una creciente vocación de competir más allá del mercado local.

Pero las oportunidades conviven con retos que exigirán respuestas sostenidas: elevar la productividad, incorporar tecnología, desarrollar talento, sostener estándares de calidad cada vez más exigentes y ganar eficiencia en toda la cadena de valor. “Creemos que la clave estará en combinar innovación, inversión y desarrollo de las personas”, remarca.

A su criterio, una industria competitiva requiere mucho más que infraestructura, porque necesita conocimiento, talento y una visión de largo plazo que permita consolidar capacidades y generar resultados sostenibles.

En el marco del Día de la Industria Nacional, su mensaje apunta especialmente a quienes están dando sus primeros pasos. “Apostar por Paraguay es apostar por nuestra capacidad de crear, transformar y generar oportunidades”, expresa.

Cada producto elaborado en el país –añade– reúne trabajo, conocimiento y el esfuerzo de muchas personas. “Producir en Paraguay no debe ser visto solamente como una posibilidad, sino como una oportunidad para construir un país con mayor valor agregado, más empleo y más desarrollo”, afirma.