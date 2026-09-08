Planificación y diversificación para hacer frente a los desafíos

Desde 1989, Proquitec SA acompaña al sector industrial paraguayo con soluciones químicas de calidad, asistencia técnica y logística eficiente. Su misión es conectar la industria paraguaya con productos químicos, especialidades y tecnologías de proveedores internacionales líderes.

“Después de más de 37 años, entendemos que nuestro trabajo no termina en

abastecer, sino en asegurar disponibilidad, trazabilidad, respaldo técnico y una logística eficiente”, afirma Cynthia Arrom, directora ejecutiva de la compañía.

La empresa se especializa en la importación y distribución de productos químicos industriales, con aplicaciones en alimentos, bebidas, lácteos, agroindustria, cueros, domisanitarios, pinturas, textiles, plásticos , alcoholeras, entre otros.

La directiva de Proquitec destaca que cuando se apoya a una industria a mejorar sus procesos y acceder a mejores soluciones, se contribuye también a su competitividad y, en consecuencia, a la inversión, empleo y desarrollo del país.

La ejecutiva menciona uno de los principales hitos logrados: la expansión de infraestructura logística. Actualmente, operan cerca de 8.000 m2 entre Fernando de la Mora, Villa Elisa y Villeta; en tanto que con el nuevo Centro Logístico en Villeta sumarán otros 10.000 m2 de capacidad operativa.

“Representa un salto de escala importante para Proquitec, que fortalece nuestra capacidad de almacenamiento, seguridad y distribución. Es también una inversión que refleja nuestra visión de largo plazo y nuestra confianza en el potencial productivo del Paraguay”, afirma la directiva.

Entre las implementaciones recientes menciona que están avanzando en la digitalización e integración de los procesos comerciales, administrativos y de cadena de suministro, y esto les permite gestionar mejor los inventarios, planificar las compras y fortalecer el seguimiento. “No entregamos solo un producto, transferimos conocimiento técnico, asesoramiento en planta y capacitación. Para nosotros, innovar es entender una necesidad concreta y encontrar la mejor solución para ese proceso”, expresa.

Entre los desafíos que enfrenta la industria nacional en este rubro, Arrom detalla que principalmente se encuentra en el comercio exterior, ya que está expuesto a variaciones en fletes, tipo de cambio, precios internacionales, disponibilidad de productos y tiempos de transporte y despacho. También menciona la necesidad de contar con un marco regulatorio exigente, pero claro y ágil.