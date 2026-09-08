Producción con tecnología y economía circular

Con casi 50 años de presencia en Paraguay, Grupo Yaguarete avanza hacia una nueva etapa de crecimiento, sustentada en la reinversión, la innovación y la diversificación. “Creo que la perseverancia y la reinversión son claves para explicar el crecimiento del grupo”, señala Andreas Neufeld, presidente y gerente general de Grupo Yaguarete.

Destaca que durante casi cinco décadas, la empresa ha reinvertido en Paraguay los recursos generados por su actividad, como una muestra de confianza en el desarrollo del país. Actualmente, uno de sus principales proyectos es la inversión de US$ 120 millones en una nueva máquina de papel para la producción de papel yeso, destinada a mercados internacionales. Con una capacidad de entre 100.000 y 130.000 toneladas anuales, esta iniciativa permitirá duplicar la capacidad instalada de la compañía.

La apuesta fortalece el perfil exportador del grupo, que actualmente provee papeles técnicos a industrias de placas de yeso, tanto de países de América del Sur como Sudáfrica. También produce papeles para corrugar, utilizados en la fabricación de cajas y embalajes.

La unidad de negocios Yaguarete Cartones, líder en cartón corrugado, incorporó nuevas máquinas y tecnologías para mejorar la calidad, rapidez y seguridad. Por su parte, la unidad Yaguarete Flexpack fabrica envases flexibles como vasos, bandejas y bolsas como alternativa al plástico. Asimismo, la unidad Yaguarete Tissue comercializa productos como papel higiénico, toallas de cocina y servilletas, mientras que Yaguarete Reciclaje se dedica a la recolección, clasificación e industrialización de papel y cartón en desuso.

El reciclaje es uno de los pilares de su modelo de economía circular: el material recuperado vuelve al proceso productivo como materia prima y genera oportunidades para miles de recicladores que participan de la cadena. En este sentido, la compañía emplea actualmente a 850 personas de forma directa y trabaja indirectamente con más de 5.000 recicladores en distintos puntos del país.

Asimismo, Grupo Yaguarete tiene presencia nacional a través de su red de puntos de reciclaje y tiendas, mientras que sus plantas de Villeta y Luque fortalecen la capacidad productiva y acompañan el crecimiento de sus negocios.

“Entendemos que la sostenibilidad es una forma de hacer empresa y de tomar decisiones pensando en el futuro”, afirma Neufeld. La compañía cuenta –además– con certificaciones internacionales en calidad, gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional y seguridad alimentaria.

Para acompañar la expansión industrial, Neufeld considera necesario que Paraguay fortalezca su infraestructura, especialmente la red eléctrica y vial, y la formación de técnicos, ingenieros y especialistas. La visión de largo plazo –resume– combina perseverancia, reinversión, innovación y calidad. “Grupo Yaguarete es una muestra de que en Paraguay se pueden hacer bien las cosas”, sostiene.