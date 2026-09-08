Producción que se fortalece con ampliación tecnológica

El crecimiento estuvo acompañado por inversiones que elevaron la eficiencia productiva de la industria con la adquisición de un establecimiento en Carapeguá en 2006, un verdadero trampolín para el desarrollo acelerado de la actividad.

En 2013 incorporó galpones automatizados y realizó otras inversiones requeridas por este tipo de instalaciones. Más recientemente sumó un galpón automático para 45.000 aves en producción y otra de igual capacidad para lotes de aves de recrías y una fábrica de cartones.

La empresa cuenta en su cadena productiva propia con 200 colaboradores formalizados, cumpliendo todas las normativas sociales y fiscales, de los cuales 65% corresponde a sectores rurales del departamento de Paraguarí.

En el Día de la Industria Nacional, la empresa representa un eslabón de la economía paraguaya de materias primas, servicios y transporte.

La utilización de materias primas locales para elaborar balanceados fortalece el encadenamiento productivo, que apunta a seguir invirtiendo y ampliar la producción.

La planta de gallinaza y los envases propios reflejan ese rumbo. Así, la firma proyecta crecer con calidad, innovación y compromiso con la industria paraguaya hoy.