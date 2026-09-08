Soluciones que acompañan el crecimiento del país

Para Iran Centurión, gerente general de Petersen, la clave ha sido evolucionar junto al mercado, sin perder de vista las necesidades de quienes trabajan y producen.

La empresa atraviesa una etapa de transformación y crecimiento, con inversiones para fortalecer su capacidad de atención, incorporar nuevas líneas y tecnologías y mejorar sus procesos y canales.

Actualmente, cuenta con seis tiendas, una tienda online con la fuerza comercial de cobertura nacional.

Su portafolio atiende a sectores como la industria, metalurgia, ferretería, mecánica, construcción, bosque y jardín, con representaciones como Spirax Sarco, Sullair, Esab, Danfoss, Klinger, Grundfos, Truper, Starret, Hyundai y Tyrolit, entre otras.

“Nuestro valor agregado está en ir más allá del producto: entender cada necesidad, brindar asesoramiento especializado y acompañar al cliente con garantía, servicio técnico y posventa”, destaca Centurión.

Experiencia para contribuir en la productividad

Petersen ha participado en proyectos de frigoríficos, farmacéuticas, biocombustibles, astilleros, metalúrgicas, productos químicos, plásticos, cementeras, bebidas, lácteas y azucareras. La compañía apunta a fortalecer su presencia nacional y contribuir a la productividad y al desarrollo de la industria paraguaya.

Para ello la compañía acompaña de manera integral las necesidades de sus clientes, desde la provisión de equipos y productos hasta el asesoramiento y soporte técnico. Centurión, destaca que el objetivo es seguir creciendo como un aliado estratégico de profesionales, empresas e industrias, aportando soluciones que mejoren su productividad y rentabilidad.