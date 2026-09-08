Un gran aliado del sector productivo

Desde hace más de una década, MRodamientos acompaña el desarrollo de la industria paraguaya con una propuesta basada en calidad, respaldo y servicio permanente. La empresa se consolidó como un aliado estratégico para plantas y compañías que necesitan garantizar la continuidad de sus operaciones.

“Una planta no puede detenerse”, resume Marylyn Franco, directora de MRodamientos, al explicar el valor diferencial de la empresa: brindar atención durante las 24 horas, los 365 días del año. La disponibilidad permanente permite responder ante las necesidades de los clientes cuando una falla o el reemplazo de un componente puede significar una interrupción de la producción.

La propuesta se sustenta también en un portafolio de marcas y líneas internacionales, entre ellas NKE, Dunlop, WZA, BBC-R, Tanslink, LFD, Gummi y SAV, que aportan respaldo y alternativas para distintos requerimientos de la industria.

A esta oferta se sumó en 2022 MR Motores y Reductores, una línea desarrollada por la empresa para ampliar sus soluciones y acompañar de manera más integral las necesidades de sus clientes.

Más soluciones para la industria

La compañía continúa fortaleciendo su propuesta mediante nuevas alianzas. Entre ellas se encuentra la incorporación de NKE Fersa Industry, una relación comercial que, según Marylyn Franco, refleja la visión de construir vínculos sostenibles en el tiempo y ampliar las alternativas disponibles para el sector industrial.

Para MRodamientos, la calidad no termina en el producto. El asesoramiento, la disponibilidad, el respaldo y la capacidad de respuesta forman parte de una misma propuesta orientada a generar confianza y acompañar las operaciones de sus clientes.

En un Paraguay que avanza hacia una mayor industrialización, con nuevas inversiones, tecnología y diversificación productiva, el papel de los proveedores especializados adquiere cada vez mayor relevancia. La disponibilidad de componentes, el soporte técnico y la capacidad de respuesta pueden resultar determinantes para mantener en funcionamiento una planta.

Con esta perspectiva, MRodamientos proyecta continuar creciendo junto a sus clientes, incorporando nuevas representaciones y ampliando su línea de productos para ofrecer soluciones cada vez más integrales o especializadas.

“Hoy celebramos lo que hemos construido, pero principalmente renovamos nuestra visión de lo que podemos construir juntos”, destaca Marylyn Franco, al poner en valor el trabajo de quienes, desde distintos sectores, contribuyen al crecimiento de la industria paraguaya.