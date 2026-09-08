Una apuesta a la unión empresarial, con foco en inversión y tecnología

En Industrias Reunidas Ñemby (IRÑ) se dedican a la producción de envases flexibles (packaging) personalizados para cada cliente y sus necesidades específicas.

Según comenta Daniel Bobadilla, gerente general, entre sus principales productos se destacan las bolsas preformadas y las bobinas para envasadora automática, elaboradas en Polietileno de Alta y Baja Densidad, Polipropileno, BOPP y Poliéster.

Llegan a este Día de la Industria con plena satisfacción, orgullosos del trabajo realizado y con la mirada puesta en el futuro. “A finales del año pasado, proyectamos un crecimiento del 10% para el 2026. Sin embargo, al cierre del primer semestre ya lo hemos superado. Esto nos permite estimar un crecimiento de entre 13% y 14% para fin de año”, expresa.

Resalta que, tras años de esfuerzo e inversión, en IRÑ cerraron el último ejercicio como líderes en el rubro, con una participación destacada del 19,42% y que los resultados son fruto de una decisión estratégica, debido a que invierten en tecnología para mantener su competitividad, aumentar la productividad y garantizar la calidad internacional.

“Este año adquirimos una impresora Gearless de origen italiano, que permitirá ofrecer productos impresos de altísima calidad, y una coextrusora de última generación para atender el mercado nacional y regional. Además, incorporamos equipos complementarios como camiseteras, cortadoras y filtradoras, que nos permiten ser más efectivos y eficientes”, detalla.

Empleo y capacitación

Actualmente, Industrias Reunidas Ñemby generan 246 empleos directos y, de manera indirecta, apoyan a pequeños emprendedores que aprovechan sus desechos de producción para fabricar bolsas para residuos y otros productos.

A su vez, Bobadilla señala que la capacitación constante es clave para el desarrollo personal y profesional y para el crecimiento organizacional. “Ante la escasez de mano de obra calificada en áreas como extrusión, impresión y laminado, adoptamos la estrategia que llamamos ‘la escuela de IRÑ’: incorporamos jóvenes y los formamos junto a profesionales experimentados. Además, traemos especialistas internacionales para capacitaciones y enviamos a nuestros operários senior a entrenamientos en el exterior. La inversión en conocimiento es permanente”, puntualiza.