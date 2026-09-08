Día de la Industria Nacional 2026
08 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Una apuesta a la unión empresarial, con foco en inversión y tecnología

La industria invierte en tecnología y capacitación.
La industria invierte en tecnología y capacitación.Caro de Vargas

A finales de la década del 70, fruto de la necesidad de varias empresas de contar con envases flexibles para llegar al consumidor final, 13 industrias de distintos rubros se unieron con el objetivo de autoabastecerse de estos productos, dando origen al nombre Industrias Reunidas Ñemby, establecida en la citada ciudad.

Por ABC Color

En Industrias Reunidas Ñemby (IRÑ) se dedican a la producción de envases flexibles (packaging) personalizados para cada cliente y sus necesidades específicas.

Según comenta Daniel Bobadilla, gerente general, entre sus principales productos se destacan las bolsas preformadas y las bobinas para envasadora automática, elaboradas en Polietileno de Alta y Baja Densidad, Polipropileno, BOPP y Poliéster.

Llegan a este Día de la Industria con plena satisfacción, orgullosos del trabajo realizado y con la mirada puesta en el futuro. “A finales del año pasado, proyectamos un crecimiento del 10% para el 2026. Sin embargo, al cierre del primer semestre ya lo hemos superado. Esto nos permite estimar un crecimiento de entre 13% y 14% para fin de año”, expresa.

Resalta que, tras años de esfuerzo e inversión, en IRÑ cerraron el último ejercicio como líderes en el rubro, con una participación destacada del 19,42% y que los resultados son fruto de una decisión estratégica, debido a que invierten en tecnología para mantener su competitividad, aumentar la productividad y garantizar la calidad internacional.

“Este año adquirimos una impresora Gearless de origen italiano, que permitirá ofrecer productos impresos de altísima calidad, y una coextrusora de última generación para atender el mercado nacional y regional. Además, incorporamos equipos complementarios como camiseteras, cortadoras y filtradoras, que nos permiten ser más efectivos y eficientes”, detalla.

Daniel Bobadilla, gerente general de IRÑ.
Daniel Bobadilla, gerente general de IRÑ.

Empleo y capacitación

Actualmente, Industrias Reunidas Ñemby generan 246 empleos directos y, de manera indirecta, apoyan a pequeños emprendedores que aprovechan sus desechos de producción para fabricar bolsas para residuos y otros productos.

A su vez, Bobadilla señala que la capacitación constante es clave para el desarrollo personal y profesional y para el crecimiento organizacional. “Ante la escasez de mano de obra calificada en áreas como extrusión, impresión y laminado, adoptamos la estrategia que llamamos ‘la escuela de IRÑ’: incorporamos jóvenes y los formamos junto a profesionales experimentados. Además, traemos especialistas internacionales para capacitaciones y enviamos a nuestros operários senior a entrenamientos en el exterior. La inversión en conocimiento es permanente”, puntualiza.