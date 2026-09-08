Una historia familiar “de acero” y enfocada en el desarrollo

La historia de Hierro Plus comenzó con don Teodoro Remesch, fundador de la primera fábrica de acoplados y elásticos del Paraguay. En 1979, la segunda generación inició una etapa de modernización y traslado al local sobre la avenida Eusebio Ayala, Km 2, hoy sucursal Asunción.

Con los años, se orientó hacia la importación y comercialización de productos siderúrgicos. En 2009, ya con la tercera generación al frente, se inauguró la actual casa matriz en Capiatá. Hoy, con 10 puntos de venta, sostiene un crecimiento constante sin resignar sus valores de origen.

Hierro Plus ofrece un amplio portafolio siderúrgico: perfiles U y C doblados, chapas onduladas y trapezoidales, chapas tipo sándwich, perfiles laminados como ángulos, planchuelas y hierro T, U y doble T, varillas lisas, redondas y cuadradas, tubos estructurales y galvanizados con accesorios, y chapas laminadas en frío y en caliente. Comercializa exclusivamente en el mercado nacional, donde los revendedores son el principal grupo en volumen, seguidos por metalúrgicas y herrerías.

Calidad y atención, los dos pilares

La propuesta de valor se sostiene en dos ejes: calidad de producto y atención al cliente. Esto implica un control de calidad estricto y una cuidadosa selección de proveedores internacionales. En paralelo, la atención comercial está orientada al cliente, con posibilidad de adaptar medidas a sus necesidades y un equipo capacitado en forma permanente.

La compañía genera empleo directo a 130 colaboradores y un impacto indirecto sobre unas 600 personas.

El acero cumple un rol clave en la construcción y la industria moderna y, frente a otros materiales, ofrece una ventaja ambiental: puede reciclarse de manera permanente. Hierro Plus apuesta por tecnologías como las chapas tipo sándwich, que mejoran el aislamiento y la eficiencia energética, y capacita a sus colaboradores para operar maquinaria moderna bajo estándares internacionales de calidad y seguridad.

Un sector en crecimiento

Para el Directorio de la compañía, la industria paraguaya atraviesa un momento positivo, impulsado por el crecimiento de las inversiones y la llegada de capital extranjero. Para las empresas del acero, esto es una oportunidad de acompañar el crecimiento del país, incorporando tecnología y elevando los estándares de calidad frente a una demanda exigente.

Como socios fundadores de la Cámara Paraguaya del Acero, en Hierro Plus trabajan para que las normas del sector se apliquen de forma uniforme a todos los actores.

La empresa proyecta inversiones en modernización de maquinarias, infraestructura y ampliación de su red comercial, dentro de una estrategia de largo plazo, junto a la formación de su gente, factor de un bajo índice de rotación de personal.

“Buscamos mantener el ritmo de crecimiento sin perder de vista los valores tradicionales que nos han permitido construir una compañía sólida a lo largo de varias generaciones”, señalan Fabio Ullon Giménez y Lic. Victor Hugo Segovia Etcheverry, miembros del Directorio.

Energía, el desafío pendiente

Para el Directorio de Hierro Plus, uno de los principales desafíos del país es planificar con anticipación sus fuentes de generación de energía, incorporando alternativas como la solar y la eólica.

“Es fundamental garantizar una disponibilidad energética suficiente para acompañar el crecimiento industrial”, sostienen. La empresa considera que, así como el sector del acero avanza hacia estándares más exigentes, Paraguay necesita fortalecer su matriz energética para sostener a mediano y largo plazo el ritmo de inversión y desarrollo que hoy vive la industria nacional.