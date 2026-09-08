Una marca que forma parte de la identidad y cultura del Paraguay

La actividad de Tres Leones nace en el campo paraguayo, con importantes plantaciones de caña de azúcar, detalla Mercedes Escauriza de Mongelós, presidenta de la empresa Tres Leones.

A esto se suman los programas de forestación y reforestación en propiedades de la empresa, así como todo el proceso de transformación e industrialización de sus materias primas, que culmina en su planta industrial de San Antonio.

Según explica Escauriza, esta cadena genera empleo directo, pero también trabajo para numerosas familias de manera indirecta. En ese sentido, destaca que ese impacto adquiere una dimensión todavía mayor en el interior del país, donde la presencia de una actividad industrial puede dinamizar comunidades enteras, generar oportunidades y convertirse en un verdadero motor de desarrollo local.

Además, la empresa incorpora constantemente nuevos talentos, desde jóvenes que acceden a su primer empleo hasta profesionales que asumen jefaturas, gerencias y posiciones de liderazgo. “Promovemos el compromiso y la seriedad, donde las personas tengan posibilidades reales de aprender, asumir responsabilidades y crecer dentro de la organización. Entendemos que invertir en industria también significa invertir en personas”, afirma.

Destaca, igualmente, que a lo largo de estos 64 años han tenido el privilegio y la responsabilidad de trabajar con un producto profundamente ligado a nuestra identidad. “La caña paraguaya forma parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras celebraciones y, en definitiva, de lo que nos identifica como paraguayos”, señala.

Además, la compañía combina tradición e innovación, lo cual constituye uno de los principales pilares de Tres Leones. Además de la tradicional caña paraguaya, la empresa también produce rones nacionales y desarrolla nuevas categorías escuchando permanentemente al consumidor, como los rones frutales, la línea de ready to drink y otros.

Combatir el contrabando

También menciona que la industria paraguaya tiene capacidad para competir con productos de cualquier parte del mundo y que para hacerlo en igualdad de condiciones, es fundamental continuar fortaleciendo el combate al contrabando y a la informalidad.

“Las industrias formales generamos empleos, realizamos inversiones, aportamos al sistema de seguridad social y cumplimos con las obligaciones tributarias y regulatorias correspondientes”, destaca.

Y finaliza: “Para Tres Leones, ser industria nacional no es solamente producir en Paraguay. Es generar trabajo, transformar nuestra materia prima, formar personas, invertir en el país y llevar una parte de nuestra cultura en cada producto que hacemos. Ese es nuestro compromiso y, sobre todo, nuestro orgullo de ser paraguayos”.