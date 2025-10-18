Compromiso con los aliados y la calidad

En cuanto a su cadena de valor, Copalsa resaltó que la relación con sus proveedores se basa en la confianza, la transparencia y la colaboración a largo plazo.

“Son aliados clave; gracias a su compromiso podemos garantizar calidad, eficiencia y continuidad en nuestra oferta”, afirmaron, valorando la comunicación abierta y la búsqueda conjunta de soluciones innovadoras.

Sobre el impacto del sector en la economía nacional, la firma fue enfática: “El sector mayorista cumple un rol fundamental como conector entre productores, proveedores y minoristas”. Este eslabón asegura que los bienes lleguen de manera eficiente y a precios competitivos a todo el territorio, generando empleo y contribuyendo a la dinamización económica.