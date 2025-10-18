Expo Comampar 2025

Compromiso con los aliados y la calidad

La empresa Copalsa, actor relevante en la distribución mayorista, participó activamente en la Expo Comampar 2025, un evento que calificó como una oportunidad estratégica para fortalecer vínculos comerciales, presentar nuevas propuestas y reafirmar su compromiso con el crecimiento del sector en Paraguay.

Por ABC Color
18 de octubre de 2025 - 01:00
Copalsa marcó presencia en la feria mayorista.
Copalsa marcó presencia en la feria mayorista.Archivo, ABC Color

En cuanto a su cadena de valor, Copalsa resaltó que la relación con sus proveedores se basa en la confianza, la transparencia y la colaboración a largo plazo.

“Son aliados clave; gracias a su compromiso podemos garantizar calidad, eficiencia y continuidad en nuestra oferta”, afirmaron, valorando la comunicación abierta y la búsqueda conjunta de soluciones innovadoras.

Sobre el impacto del sector en la economía nacional, la firma fue enfática: “El sector mayorista cumple un rol fundamental como conector entre productores, proveedores y minoristas”. Este eslabón asegura que los bienes lleguen de manera eficiente y a precios competitivos a todo el territorio, generando empleo y contribuyendo a la dinamización económica.