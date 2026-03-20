Feria Agropecuaria Innovar 2026
20 de marzo de 2026 - 01:00

John Deere duplica su presencia y apuesta a la agricultura inteligente

Marlos Danillo Gerhartd, Mario y Rai Kretschmann.
Marlos Danillo Gerhartd, Mario y Rai Kretschmann.Teresa Fretes

Automaq John Deere marca presencia en Innovar 2026 con una participación histórica, duplicando el tamaño de su stand y apostando por una experiencia más tecnológica e interactiva. En el marco de sus 65 años, la compañía combina maquinaria, agricultura de precisión, conectividad y un fuerte enfoque en el servicio posventa.

Por ABC Color
Clemente Busanello y Noeli Busanello.
Clemente Busanello y Noeli Busanello.
Sergio Vega, Fabiana Franco y Jorge Villate.
Sergio Vega, Fabiana Franco y Jorge Villate.
Alir Lui y Magdalena Lui.
Alir Lui y Magdalena Lui.
Gerardo Cristofaro, Federico Callizo y Federico Callizo Pecci.
Gerardo Cristofaro, Federico Callizo y Federico Callizo Pecci.