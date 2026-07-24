Cerro Porteño debuta con la obligación de conquistar el título del Clausura 2026

El balón vuelve a rodar en el fútbol paraguayo y la jornada inaugural del Torneo Clausura 2026, tendrá la puesta en escena de Cerro Porteño. A partir de las 18:30, la marea azulgrana vestirá de fiesta el estadio La Nueva Olla para el debut del “Ciclón”, uno de los grandes candidatos al título, que se medirá ante el siempre incómodo Sportivo Trinidense bajo el arbitraje de Derlis López.

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Para la institución de Barrio Obrero no hay margen de error: la conquista del segundo campeonato del año es una exigencia absoluta. Luego de ver cómo Olimpia, su acérrimo rival, se consagraba en el Torneo Apertura, el conjunto dirigido por el argentino Ariel Holan necesita dar un golpe de autoridad en el plano local y recuperar la gloria doméstica.

El mercado de pases trajo consigo un renovado aire al vestuario azulgrana con la llegada de ocho incorporaciones. Sin embargo, el entrenador argentino deberá recomponer una baja sensible en la estructura del equipo: la partida del guardameta Alexis Martín Arias, pieza fundamental en los últimos torneos, quien emigró al fútbol uruguayo para defender los colores de Nacional.

Ganar el Clausura representa para Cerro Porteño mucho más que añadir un trofeo a sus vitrinas. El premio mayor es la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores de la próxima temporada, un certamen internacional que se convirtió en el gran oasis del equipo durante la primera mitad del año. El elenco azulgrana completó una brillante fase de grupos al finalizar en el primer lugar de su zona por encima del poderoso Palmeiras, rival con el que volverá a verse las caras en los octavos de final.

En la vereda de enfrente, Sportivo Trinidense llega a Barrio Obrero con pretensiones claras y la ambición de ser protagonista. El cuadro dirigido por José Gabriel Arrúa apunta sus cañones a cazar un boleto internacional a través de la tabla acumulativa y sabe cómo hacerle daño al ‘Ciclón’. El antecedente más reciente juega a favor de la visita, que en la penúltima fecha del Apertura firmó una categórica victoria por 3-1 en Villa Elisa, un aviso oportuno de que no será un espectador en la fiesta del debut azulgrana.