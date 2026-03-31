Bienestar, participación y tecnología

Para Hernán Pariso, formar parte de Great Place to Work durante tres años consecutivos representa mucho más que un reconocimiento.

“Es un orgullo, pero sobre todo una oportunidad de que nuestros colaboradores expresen sus necesidades y convertirlas en acciones concretas que mejoren su día a día”, afirmó.

Este enfoque permitió a la compañía implementar cambios significativos basados directamente en el feedback interno.

Uno de los más relevantes fue la creación de un comité de bienestar, integrado por representantes de distintas áreas, que canaliza propuestas y define iniciativas junto a la dirección.

“Recogemos las necesidades y evaluamos qué podemos materializar, siempre con el objetivo de mejorar la experiencia dentro de la empresa”, explicó.

Entre las acciones implementadas, destaca la creación de espacios de recreación que promueven el equilibrio durante la jornada laboral.

“Desarrollamos un playroom para que, en momentos de descanso, puedan relajarse, compartir o simplemente desconectarse sin salir de la oficina”, señaló Pariso, evidenciando una mirada más integral sobre el bienestar.

La cultura organizacional también refleja un cambio en la concepción del trabajo.

La empresa impulsa una mayor participación de sus equipos, integrándolos incluso en instancias como reconocimientos institucionales.

“Hoy invitamos a colaboradores de distintas áreas a estos eventos, porque son ellos quienes impulsan todo lo que logramos”, destacó.

Este modelo no solo fortalece el compromiso interno, sino que también impacta en la motivación diaria.

Según el directivo, el objetivo es generar un entorno donde las personas se sientan valoradas y con ganas de aportar.

“Queremos devolverles, en parte, todo el esfuerzo que realizan, creando condiciones que realmente los acompañen”, sostuvo.

En paralelo, la organización mantiene su foco en el servicio a la ciudadanía, posicionando al consumidor como eje central de su operación.