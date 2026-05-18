Municipalidad de Asunción: la millonaria “caja paralela” que financiaría campañas

Un grupo de precandidatos a concejales municipales de la capital denuncian la existencia de “cajas paralelas” de recaudación en mercados municipales y entidades como la Estación de Buses de Asunción, donde supuestamente personas que se identifican falsamente como funcionarios municipales cobran dinero que no va a las arcas de la Municipalidad, sino a financiar campañas electorales de ediles y precandidatos en el contexto de las elecciones municipales de este año.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, Ever Escalante, precandidato a concejal por el movimiento Colorado Añetete de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), dijo que esos supuestos esquemas irregulares de recaudación funcionan en “mercados zonales”, en direcciones relacionadas al tránsito y en entidades municipales descentralizadas como la Estación de Buses.

“Esto es vox populi, la gente sabe quiénes manejan esas cajas paralelas”, dijo Escalante, quien afirmó que existen “feudos” dentro de la Municipalidad y que “hay concejales que manejan lugares estratégicos donde se hacen recaudaciones”.

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“Hay un sistema instalado que roba todos los días en la Municipalidad de Asunción y vamos a desenmascararles a ellos, que explote todo”, agregó.

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Alrededor de G. 100 millones por día

El precandidato afirmó que personas que se identifican como funcionarios municipales cobran dinero en concepto de “cánones” a los permisionarios de locales comerciales en los mercados o piden coimas en lugar de pagos de multas. “Están recaudando para las campañas políticas”, insistió.

Estimó que, solo en el Mercado 4, el supuesto esquema de “caja paralela” recauda alrededor de 100 millones de guaraníes cada día y alegó que en el Mercado de Abasto se recauda una cifra aún mayor, aunque no dio un número exacto o aproximado.

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Agregó que las denuncias apuntan no solo a personas vinculadas al Partido Colorado, sino también a liberales.

Búsqueda de evidencia

Escalante dijo contar con “testigos, fotos, nombres” y filmaciones que sustentan lo denunciado e identifican a los supuestos funcionarios que ejecutan las presuntas recaudaciones, pero admitió que aún está en busca de documentos que permitan presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.

“Vamos a abrir un canal para denuncias anónimas, para resguardar a los funcionarios valientes que van a entregarnos estos documentos”, declaró.