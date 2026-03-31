Crecimiento organizacional

Para Ana Lía Simancas, socia líder de Auditoría y Assurance de Deloitte Paraguay, este reconocimiento representa la validación de una estrategia basada en las personas.

“Es una confirmación de que el trabajo que venimos haciendo va por buen camino, que lo que pregonamos en nuestra cultura interna de talento es valorado”, afirmó.

En una firma de servicios profesionales, el capital humano es determinante.

“Nuestra materia prima más importante es la capacidad y formación de nuestros profesionales, y eso tiene una correlación directa con la calidad de los servicios que prestamos”, explicó Simancas, destacando la relación entre desarrollo interno y calidad en la propuesta de valor.

La participación en el proceso de medición permitió profundizar la gestión organizacional.

A través de herramientas de análisis y escucha, la compañía identificó nuevas áreas de mejora.

“Esto nos dio más visibilidad sobre las métricas, nos permitió escuchar a la gente y entender, incluso de forma anónima, qué necesitan para seguir avanzando”, señaló.

Con cerca de cinco años formando parte del ranking, la firma ha mostrado una evolución concreta.

Tras ubicarse entre las 19 mejores el año anterior, hoy alcanza el quinto lugar, evidenciando la implementación de ajustes estratégicos orientados al desarrollo del equipo.

“Hicimos la tarea de lo que entendíamos que debíamos mejorar y hoy el desafío es seguir avanzando, porque queremos que Deloitte sea el lugar que los mejores profesionales elijan para desarrollar su carrera”, sostuvo.

En paralelo, la organización enfrenta un cambio generacional que redefine las expectativas laborales.

La flexibilidad, el propósito y el compromiso adquieren un rol central en la atracción de talento.

“Los jóvenes valoran mucho más estos aspectos, y para nosotros es clave generar un entorno donde quieran desarrollar su carrera y puedan unir su propósito al de la firma”, agregó.

Con una estructura de 80 colaboradores, Deloitte Paraguay mantiene una cultura basada en respeto, integridad, equidad y confianza, promoviendo el equilibrio entre vida personal y profesional.

Este enfoque no solo fortalece el clima interno, sino que también impacta en la sostenibilidad del negocio.