“Los bandidos se atornillaron a los cargos”, lanzó Wiens en cierre de campaña en Villarrica

El precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, encabezó un acto político en la ciudad de Villarrica, donde lanzó fuertes críticas contra dirigentes y funcionarios públicos a quienes acusó de permanecer “atornillados” a los cargos para responder a intereses económicos particulares.

Durante su discurso de cierre de campaña, el dirigente colorado sostuvo que la Asociación Nacional Republicana (ANR) necesita recuperar su identidad partidaria y volver a representar las necesidades reales de la ciudadanía. “La ANR tiene que volver a sentirse como un partido de verdad. Hoy hay gente con intereses que están atornillados a los cargos, ese no es el partido en el cual militamos como verdaderos colorados”, expresó ante sus adherentes.

Wiens cuestionó además a las altas cúpulas de distintas instituciones del Estado, señalando que muchas personas ocupan cargos públicos sin generar avances ni soluciones concretas para la población. Según afirmó, existen sectores que buscan mantenerse en funciones para proteger beneficios personales o intereses ajenos, impidiendo cambios dentro de las instituciones públicas.

En ese contexto, hizo referencia a la reciente situación en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde mencionó el cambio de autoridades en la presidencia de la previsional.

El presidenciable señaló que el nuevo titular del IPS, el doctor Isaías Fretes, pretende impulsar transformaciones dentro de la institución, pero aseguró que algunos miembros del Consejo de Administración no acompañan esos intentos de reforma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hoy el presidente nuevo quiere hacer un cambio y no renuncian ni dan oportunidad al cambio los consejeros. Eso es una mala señal porque no quieren el cambio y se atornillan a los cargos”, manifestó.

Lea más: Wiens advierte al TEP y al TSJE que cuidarán cada voto y exige garantías

“No quieren el cambio los bandidos”

Wiens endureció posteriormente su discurso y acusó directamente a ciertos sectores de utilizar las instituciones públicas para obtener beneficios particulares. “No quieren el cambio los bandidos, los que usan los cargos y las instituciones para el beneficio personal. Esa actitud tenemos que cortar de raíz”, afirmó durante el acto político desarrollado en la capital guaireña.

El dirigente colorado insistió en la necesidad de recuperar lo que definió como los valores tradicionales y pidió mayor sensibilidad hacia las necesidades de la población. “Tienen que volver los verdaderos colorados que sienten la necesidad de la gente”, expresó frente a dirigentes y simpatizantes que participaron de la actividad política.

En otro momento de su discurso, Wiens también hizo alusión al impacto económico que enfrenta actualmente la ciudadanía debido al aumento del costo de vida. El precandidato mencionó que muchas familias atraviesan dificultades incluso para cubrir gastos básicos de alimentación, situación que atribuyó a la desconexión entre las autoridades y la realidad social. “Como dijo una mujer guapa, ahora ni asado se puede comer porque todo está caro”, comentó durante su intervención.

Lea más: Wiens cuestiona uso de dinero público para atacar “voces críticas”

Asimismo, sostuvo que mientras la ciudadanía realiza grandes sacrificios para sostener a sus familias, algunos sectores privilegiados continúan beneficiándose desde las estructuras del poder. “La gente hace grandes sacrificios, pero las autoridades no. El pueblo ya se cansó de los privilegios de algunos pocos”, afirmó.