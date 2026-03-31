DPRepuestos, de nuevo Nro. 1

La empresa DPRepuestos sigue apostando por la construcción de un entorno laboral positivo, dinámico y en constante evolución.

Para Manolo Argüello Frutos, este nuevo logro no es casualidad, sino el resultado de una estrategia sostenida en el tiempo.

“En el primer y segundo año ya habíamos logrado el primer puesto. Continuamos haciendo bien las cosas y, al volver a participar este tercer año y mantener el primer lugar en nuestra categoría, nos llena de orgullo a todos: colaboradores, directivos y, en general, a toda la empresa”, expresó, reflejando la ambición interna de la compañía por mantenerse en los más altos estándares.

Más allá de los reconocimientos, el ejecutivo destaca que el verdadero motor de estos resultados radica en el trabajo cotidiano.

“Hicimos un montón de actividades para que nuestra gente sienta que verdaderamente está en el mejor lugar para trabajar en Paraguay”, señaló.

“El proceso de participación en Great Place to Work fue valioso para nosotros, ya que nos permitió medir de forma efectiva y neutral el clima laboral”, agregó.

Según Argüello Frutos, permitió validar una percepción interna con estándares internacionales.

“Sentíamos que éramos el mejor lugar para trabajar, pero necesitábamos certificar”, alegó.

“Los resultados fueron muy buenos y eso nos impulsa a que cada año busquemos nuevas formas de hacer que nuestra gente esté cada vez más feliz en su lugar de trabajo”, sostuvo.

Este enfoque se traduce en una cultura organizacional donde el bienestar no es un discurso, sino una práctica tangible.

La empresa impulsa iniciativas que fortalecen el clima interno, fomentan la colaboración y promueven el desarrollo integral de sus colaboradores.

“La empresa nos pone los medios para que nos sintamos bien trabajando en DPRepuestos, y después, entre todos, tenemos que hacer que el clima sea perfecto”, explicó.

El impacto de este modelo no se limita al ambiente laboral.

Según el directivo, existe una correlación directa entre la satisfacción del equipo y los resultados del negocio.

“Como hay felicidad dentro del grupo, eso se percibe. Hay buena energía, las ventas mejoran y la gente crece profesional y personalmente”, afirmó Argüello Frutos.