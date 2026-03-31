Lunelli se ubica entre las mejores empresas

Con operaciones en Minga Guazú y origen en Santa Catarina, Brasil, Lunelli ha logrado trasladar su identidad corporativa más allá de sus fronteras.

Para Joel Ortega, participar en Great Place to Work representa la validación de ese proceso.

“Es un orgullo porque refleja nuestros valores y demuestra que la cultura Lunelli se consolidó también en Paraguay”, afirmó.

El reconocimiento cobra mayor relevancia al tratarse de una construcción colectiva.

Según Ortega, el logro involucra a toda la organización, desde niveles operativos hasta la dirección.

“Esto lo hicimos entre todos. Nace desde el liderazgo, pero se vive en cada área de la empresa”, señaló, destacando el sentido de pertenencia como uno de los principales motores.

La compañía logró el segundo puesto en la categoría de grandes empresas, con más de 250 colaboradores, y ya proyecta nuevos desafíos a futuro.

La posible incorporación de una categoría superior dentro del ranking se presenta como una meta concreta para el próximo año, impulsando a la organización a seguir evolucionando.

El camino hacia este posicionamiento no es reciente. La empresa lleva siete años desarrollando su cultura en el país, con un enfoque sostenido en la mejora continua.

La participación en el proceso de medición permitió validar ese recorrido. “Para nosotros no es solo un ranking, es el reconocimiento a lo que venimos construyendo y una forma de medir cómo está nuestra cultura”, explicó Ortega.

Ese trabajo se refleja en la satisfacción del equipo y en los resultados del negocio. La organización sostiene como propósito mejorar la vida de las personas a través de oportunidades, productos y servicios, una visión que impacta directamente en el compromiso interno y en la productividad.

En el plano productivo, Lunelli va más allá de la industria textil. Su enfoque busca resignificar el valor de cada prenda. “No se trata solo de vestir, sino de entender que detrás de cada pieza hay una historia, un esfuerzo y un sueño”, destacó Ortega.