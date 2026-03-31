Más empresas paraguayas

En esta edición, 111 empresas certificadas participaron del proceso, de las cuales 55 lograron posicionarse en el ranking.

Más de 13.600 colaboradores fueron parte del estudio a través de la encuesta Trust Index, consolidando una de las mediciones más relevantes sobre experiencia laboral en Paraguay.

Las organizaciones fueron distinguidas en tres categorías según su tamaño, destacándose como número uno DPRepuestos, Wines and Spirits y Universidad Central del Paraguay.

Para Carolina Bestard, directora ejecutiva de Great Place to Work Paraguay, la jornada dejó una señal clara sobre el rumbo del mercado laboral.

“Siempre es una alegría inmensa poder ver que cada año se suman más empresas a este movimiento tan lindo que es construir excelentes lugares para trabajar”, expresó.

Bestard subraya igualmente el crecimiento sostenido de esta cultura en el país.

Uno de los aspectos más valorados por la ejecutiva es la creciente participación de empresas nacionales.

“Me encanta que empresas paraguayas estén a la altura de cualquier multinacional. Eso me llena de orgullo”, afirmó.

La ejecutiva destaca que la gestión del talento ya no es exclusiva de grandes corporaciones globales, sino una prioridad cada vez más instalada en el tejido empresarial local.

Los resultados del ranking respaldan esta evolución

Las organizaciones destacadas alcanzaron un promedio del 92% en niveles de confianza, superando al resto del mercado por más de 20 puntos.

Este indicador confirma que invertir en cultura organizacional no solo mejora la experiencia de los colaboradores, sino que también genera ventajas competitivas sostenibles.

En este sentido, el liderazgo emerge como un factor determinante.

En las empresas mejor posicionadas, casi 9 de cada 10 colaboradores perciben a sus líderes como generadores de confianza, una diferencia significativa frente al promedio del mercado.

La credibilidad, el respeto y la imparcialidad se consolidan así como pilares en la construcción de entornos laborales sólidos.

A esto se suma una cultura organizacional que se vive en la práctica.

Los resultados reflejan altos niveles de compañerismo, superando el 93%, mientras que el 95% de los colaboradores afirma trabajar en un excelente lugar.

Estos datos evidencian experiencias consistentes y sostenidas en el tiempo.

Para la directora ejecutiva de GPTW Paraguay, el impacto de estas prácticas trasciende el ámbito interno.

“Las empresas que apuestan por su gente hacen todo para que las personas se sientan cuidadas y con bienestar, y eso claramente se traduce en resultados económicos”, sostuvo.

Además, enfatizó el componente humano como eje central.

“Todos nos sentimos felices cuando trabajamos en un lugar donde nos sentimos reconocidos, valorados y cuidados”, opinó.

Bajo el concepto Great Evolution, esta edición reafirma un cambio estructural en el mundo laboral: organizaciones que evolucionan hacia modelos más humanos, inclusivos y centrados en la confianza.

Más que un ranking, se trata de una hoja de ruta para aquellas empresas que buscan crecer de manera sostenible.

“Espero que podamos seguir por muchos años más con este movimiento”, concluyó Bestard.