RE/MAX Paraguay eleva el estándar del sector

Para César Cáceres, cada nueva participación en Great Place to Work representa mucho más que un reconocimiento: es la validación de un compromiso sostenido.

“Es un año más y nuestro doble compromiso para seguir colaborando con todo nuestro equipo de staff, colaboradores, brokers y agentes, para ir construyendo ese lugar donde uno pueda desarrollarse personal y profesionalmente, y también cumplir sus sueños”, afirmó.

Ese enfoque se traduce en una cultura organizacional basada en la mejora continua y la atracción del mejor talento.

La firma no solo busca consolidarse a nivel local, sino también proyectar su capital humano hacia nuevos mercados.

“Cada día estamos buscando la mejor manera de atraer al mejor talento del país y viendo la posibilidad de exportarlo a otros países”, destacó Cáceres, evidenciando una visión de crecimiento que trasciende fronteras.

El camino hacia ese objetivo comienza con un análisis profundo de la cultura interna.

“Lo primero es medir, conocer y construir juntos con el equipo el lugar donde queremos trabajar”, explicó.

Este proceso se apoya en reglas claras, indicadores definidos y un acompañamiento constante que permite a cada colaborador avanzar en su desarrollo.

“Cada persona es evaluada y acompañada en su crecimiento personal y profesional, con planes de carrera y de vida que les permitan alcanzar sus metas”, agregó.

La apuesta por la formación ha sido otro pilar determinante. Como empresa pionera en el sector inmobiliario paraguayo, RE/MAX asumió el desafío de profesionalizar la industria a través de herramientas concretas.

En ese marco, Cáceres resaltó el impacto de RE/MAX University, una academia corporativa que capacita a agentes con estándares internacionales.

“Cada colaborador se forma con las mejores técnicas del mundo, desde procesos de venta hasta la atención a clientes locales y extranjeros”, explicó.

La especialización también marca la diferencia. La compañía ha desarrollado capacidades en segmentos estratégicos como propiedades de lujo, comerciales y, más recientemente, el asesoramiento en negocios industriales.