UCP encabeza ranking

Con tres certificaciones Great Place to Work obtenidas durante tres años consecutivos, la Universidad Central del Paraguay (UCP) reconfirma su apuesta por una cultura organizacional centrada en las personas.

El Mag. Luis López Lafuente, vicerrector académico de Planificación e Innovación, junto al Mag. Ing. Gabriel López Lafuente, vicerrector de Administración y Finanzas, comparten la visión institucional y las claves que han permitido consolidar un entorno laboral altamente valorado por los colaboradores, impulsando el crecimiento sostenido de la comunidad universitaria.

Una cultura organizacional que se vive en el día a día

La cultura organizacional de la UCP se refleja en un ambiente de trabajo colaborativo, inclusivo y orientado al crecimiento.

Desde el ámbito académico hasta el administrativo, los colaboradores experimentan un entorno donde se priorizan el respeto, la equidad y el desarrollo integral.

En este sentido, el Mag. Ing. Luis López Lafuente destaca que la planificación académica y la innovación institucional están estrechamente vinculadas al bienestar de los equipos humanos, promoviendo espacios donde la calidad educativa y el clima laboral se fortalecen mutuamente.

“Impulsamos en nuestros colaboradores el bienestar físico y emocional, así como el equilibrio entre sus vidas personales y laborales, mediante iniciativas como la flexibilidad laboral y programas de acompañamiento. Además, creemos que la comunicación abierta y el reconocimiento constante fortalecen ese sentido de pertenencia y motivación que tanto se necesita en una institución como esta”, afirmó el vicerrector Luis López Lafuente.

Pilares de una marca empleadora sólida en el sector educativo

En un contexto altamente competitivo, la UCP ha consolidado su marca empleadora sobre bases claras: inclusión, desarrollo profesional e innovación.

La universidad impulsa políticas basadas en el mérito, garantizando igualdad de oportunidades para todos sus colaboradores.

Asimismo, invierte en capacitación continua y adaptativa, entendiendo que el crecimiento profesional es un factor clave, especialmente para las nuevas generaciones.

De acuerdo con el Mag. Ing. Gabriel López Lafuente, este enfoque se complementa con una visión académica innovadora que busca no solo atraer talento, sino también potenciar sus capacidades dentro de un entorno dinámico.

“Implementamos iniciativas como ‘FlexiUCP’ para aportar flexibilidad laboral. También, consideramos que el enfoque en la diversidad y el bienestar integral nos posiciona como empleador atractivo. Con estas acciones no solo atraemos talento diverso, sino también fortalecemos su permanencia y compromiso”, afirma.

En esa línea, el Mag. Ing. Luis López Lafuente subraya que los datos obtenidos también orientan la planificación institucional y la innovación en los procesos académicos, asegurando coherencia entre la gestión del talento humano y los objetivos educativos.

La UCP utiliza estos resultados para profundizar sus prácticas de inclusión, fortalecer el liderazgo y optimizar los programas de bienestar, impulsando así un proceso continuo de mejora del clima laboral basado en la escucha activa y la retroalimentación constante.

Clima laboral y calidad educativa: una relación directa

Un buen clima laboral impacta directamente en la calidad de la enseñanza.

Cuando los colaboradores se sienten valorados, motivados y respaldados, están en mejores condiciones de desempeñar sus funciones con excelencia.

En el caso de la UCP, esto se traduce en una propuesta educativa de vanguardia, donde la innovación, el compromiso y la vocación se reflejan en la formación de los estudiantes.

Tal como señala el Mag. Ing. Luis López Lafuente, una planificación académica sólida, acompañada de un entorno laboral positivo, permite garantizar procesos de enseñanza-aprendizaje más efectivos y pertinentes.

“Una cultura organizacional sólida proyecta a la universidad como un modelo de institución que prioriza a las personas”, indicó.

“Esto genera en los estudiantes un sentido de orgullo y pertenencia. Por eso creemos que el bienestar interno es un factor clave para ofrecer una educación de calidad y formar profesionales preparados para los desafíos de hoy en día”, concluyó el vicerrector Luis López Lafuente.