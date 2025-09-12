El Chaco marca un antes y un después con su planta aceitera

Desde su fundación en 2012, Pioneros del Chaco SA se propuso no solo producir, sino transformar la producción agrícola en valor agregado, generar empleo y consolidar al Chaco como un referente agroindustrial en Paraguay y más allá. Hoy, esa visión se materializa en un complejo de vanguardia que marca un antes y un después para la región.

Una planta con impacto estratégico

La nueva industria tiene una capacidad de procesamiento de 750 toneladas diarias de soja, con una proyección anual de 230.000 toneladas de harina, aceite y subproductos para alimentación animal. La operación ya está en marcha, ofreciendo sus productos tanto para el mercado local como para la exportación, cumpliendo con altos estándares de calidad internacional. Este logro también refleja la transformación del perfil productivo del Chaco, históricamente enfocado en la ganadería. En la última campaña, se sembraron más de 109.000 hectáreas de soja, mientras que otros cultivos como maíz, sorgo, algodón, chía, sésamo y arroz elevan la superficie agrícola total a más de 350.000 hectáreas. La integración de cultivos con la ganadería fortalece la sostenibilidad del sistema agropecuario, optimiza el uso de la tierra y mejora la productividad.

Voces que impulsan el desarrollo

Durante la inauguración, de la que participó el presidente de la República, Santiago Peña, Ronald Reimer, representante de las cooperativas fundadoras, destacó la importancia de la colaboración público-privada y la infraestructura desarrollada por el Gobierno. “Nos acoplamos a su visión, señor Presidente, de invitar a todos los paraguayos a levantarse, respetando y defendiendo los fundamentos constitucionales. Seguiremos trabajando para generar valor local a través de la industrialización”, expresó en la ocasión.

Por su parte, Ricky Penner, gerente general de Pioneros del Chaco SA, explicó la estructura financiera del proyecto: 35% de capital propio de los accionistas y 65% financiado por bancos nacionales a 10 años. “Este esquema refleja la confianza de las instituciones financieras y el compromiso de nuestros socios con el desarrollo del Chaco y del Paraguay. Hoy no solo inauguramos una planta industrial, sino que inauguramos una nueva etapa para la región, con más valor agregado, más empleo y más oportunidades para nuestros productores”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente de Pioneros del Chaco SA, Adolf Kauenhowen, resaltó el esfuerzo colectivo: “Nada de esto sería posible sin el empuje de nuestros productores, el compromiso de nuestras cooperativas fundadoras y el trabajo incansable de cada persona que creyó en este proyecto. A todos ellos, mi más profundo agradecimiento”.

Cerrando el acto, el presidente Santiago Peña destacó la importancia del proyecto para el país: “La inauguración de esta industria representa un orgullo como paraguayo. Esta planta honra la osadía de quienes apostaron por el Chaco y demuestra el deseo de superación que nos impulsa como nación. El Paraguay necesita del Chaco y el Chaco necesita del Paraguay. Esta alianza es inseparable”, expresó el mandatario.

“La nueva industria tiene una capacidad de procesamiento de 750 toneladas diarias de soja”

“Este esquema refleja la confianza de las instituciones financieras y el compromiso de nuestros socios con el desarrollo del Chaco y del Paraguay”