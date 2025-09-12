Transformación en cifras: la aceitera que suma en grande

Hoy, ese sueño se concreta con la inauguración de una moderna planta aceitera que transforma la producción local y abre un futuro de oportunidades.

US$ 45 millones para un complejo industrial único

La nueva aceitera representa una inversión de US$ 45 millones, consolidándose como un hito en la industrialización del Chaco. La misma destaca otros números: 20 hectáreas ocupa el parque industrial, dentro de un predio de 220 hectáreas.

La planta cuenta con capacidad de 750 toneladas diarias de molienda, equivalentes a 230.000 toneladas anuales. El complejo incluye también un centro de acopio de granos habilitado en 2023, con capacidad para 50.000 toneladas de soja. Involucra 14.000 camiones y 120 empleos directos.

Asimismo, la industria reconfigura el perfil logístico de la región: 14.000 camiones al año movilizarán materia prima y productos terminados, dinamizando toda la cadena de servicios vinculados al transporte y mantenimiento. Se crearán 120 empleos directos en la planta, además de múltiples puestos indirectos que beneficiarán a proveedores y trabajadores locales. La aceitera producirá aceite, harina y cascarilla de soja, destinados tanto al mercado local como a la exportación. Con ello no solo se fortalece la competitividad del Chaco, sino que se garantiza que la producción cumpla con los más altos estándares internacionales de calidad.

Nuevas cadenas productivas

Más allá de la exportación, el suministro local de subproductos de la soja abrirá puertas para diversificar la matriz productiva de la región.

Estos insumos impulsarán el desarrollo de cadenas pecuarias emergentes, como la producción de cerdos, aves y huevos, que aún tienen un gran potencial de crecimiento en el Chaco.

Este proyecto marca un antes y un después para el Chaco paraguayo: ya no solo produce materia prima, sino que la transforma en industria, empleo y desarrollo.

