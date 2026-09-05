Con miras a la exportación de resinas

“La estrategia contempla inicialmente abastecer internamente al Grupo Amanecer, pero la empresa ya apunta a convertir a RESINPAR en una plataforma con capacidad exportadora, especialmente hacia los países del Mercosur”, señaló el director del Grupo Amanecer, el Lic. Fabrizio Cameroni.

La ubicación de Paraguay representa una ventaja para concretar esa visión. La proximidad con los mercados regionales, sumada a los costos logísticos y productivos, puede favorecer la competitividad de la fábrica frente a proveedores más alejados.

Otro factor determinante es la posibilidad de ampliar la producción. La planta fue diseñada con un enfoque escalable y comenzará con seis tipos de resinas, pero su infraestructura permitirá incorporar nuevas categorías. Entre ellas se encuentran las acrílicas, dispersantes y aditivos, ampliando el abanico de soluciones para distintas industrias.

Para Cameroni, el proyecto también significa desarrollar conocimiento especializado. “El desarrollo de capacidades y conocimiento en procesos químicos e industriales también permitirá avanzar hacia la fabricación de otros tipos de productos para diferentes aplicaciones”, afirmó.

Así, RESINPAR no se plantea únicamente como una fábrica destinada a sustituir importaciones. Su proyección apunta a generar capacidades, diversificar la oferta industrial y aprovechar la posición estratégica de Paraguay para llegar al Mercosur.

El desafío será transformar esas ventajas en producción competitiva, innovación y nuevos negocios regionales.