Más valor para la producción paraguaya

“Esto permite integrar a productores y proveedores nacionales dentro de la cadena industrial, incorporando valor a materias primas paraguayas mediante su transformación en resinas sintéticas”, indicó el Lic. Fabrizio Cameroni, director del Grupo Amanecer.

La iniciativa plantea un cambio relevante en la forma de aprovechar recursos disponibles en nuestro país. En lugar de comercializar únicamente materias primas con menor grado de procesamiento, el proyecto busca convertirlas en un insumo industrial de mayor complejidad y utilidad para la elaboración de pinturas y revestimientos.

El impacto se extiende también a otras áreas vinculadas con la operación. Cameroni señaló que el proceso productivo incorpora componentes nacionales como mano de obra y logística, generando una articulación más amplia entre diferentes actores de la economía. “Contribuyendo a una mayor integración de la cadena productiva y reduciendo la dependencia de materias primas importadas”, puntualizó.

Esta estrategia puede favorecer la participación de empresas locales como proveedoras de bienes y servicios, al tiempo que genera nuevas posibilidades para productores de aceites vegetales y derivados.

El proyecto también fortalece la autonomía del Grupo Amanecer frente al abastecimiento externo. Contar con una fuente local de resinas permite desarrollar insumos de acuerdo con parámetros propios, mejorar el control sobre el proceso y establecer una relación más estrecha entre las materias primas utilizadas y las características de los productos terminados.