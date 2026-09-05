Resinas hechas en Paraguay

“RESINPAR representa para el Grupo Amanecer un paso estratégico hacia una mayor integración de su cadena de producción, suministro y logística”, explicó el Lic. Fabrizio Cameroni, director del Grupo Amanecer.

Uno de los principales beneficios de esta nueva capacidad es contar con mayor control sobre una materia prima fundamental para los procesos industriales.

La fabricación local permitirá desarrollar resinas de acuerdo con especificaciones y parámetros propios, adaptados a las necesidades de cada producto.

“La decisión de fabricar resinas localmente responde también a la necesidad de reducir la dependencia de productos importados y sus costos”, señaló Cameroni.

Esta mayor autonomía productiva permitirá, además, optimizar el comportamiento de las materias primas y mejorar el desempeño de los productos terminados.

El resultado esperado es una operación con mayor eficiencia, previsibilidad y capacidad de respuesta frente a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo.

La creación de RESINPAR responde a una visión de largo plazo, al incorporar dentro de la estructura del Grupo Amanecer la fabricación de un componente clave para su cadena de valor.

Esto amplía sus capacidades y genera nuevas posibilidades para el desarrollo de productos y procesos.

El proyecto trasciende así las necesidades propias de la empresa.

Producir resinas en Paraguay significa incorporar conocimiento especializado, generar mayor valor agregado y sumar nuevas capacidades a la industria manufacturera nacional.

Con RESINPAR, una necesidad concreta de la cadena productiva se convierte en una oportunidad para desarrollar industria, incorporar tecnología y avanzar hacia una producción con mayor integración y valor agregado en Paraguay.