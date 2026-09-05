US$ 5 millones para industrializar

La infraestructura fue concebida bajo estándares internacionales y cuenta con un elevado nivel de automatización.

Los procesos, controles, equipamientos y sistemas de seguridad forman parte de un esquema diseñado para garantizar eficiencia, precisión y confiabilidad durante la fabricación.

La puesta en marcha de esta planta implica la incorporación de nuevos conocimientos y capacidades profesionales.

Actualmente, la compañía desarrolla un programa integral de capacitación para sus colaboradores, con formación específica en los procesos de producción, seguridad y eficiencia operativa.

Esta preparación se lleva adelante con la participación de un equipo multidisciplinario integrado por ingenieros informáticos, químicos e industriales, que trabajan en conjunto para desarrollar las competencias necesarias para operar una planta de estas características.

Tecnología para una industria más limpia y segura

La nueva planta de RESINPAR incorpora criterios ambientales y de seguridad desde su concepción, con un modelo productivo orientado al aprovechamiento eficiente de los recursos y a la prevención de riesgos.

“La planta es ecológica, pues se reciclan todos los componentes utilizados en su producción”, explicó el Lic. Fabrizio Cameroni, director del Grupo Amanecer.

El proceso contempla la recuperación y reutilización de materiales, con el objetivo de reducir el descarte y optimizar el uso de los insumos.

Uno de los componentes centrales de este esquema es la incorporación de equipos de destilación para la recuperación de solventes y productos químicos utilizados durante la fabricación.

Estos materiales pueden ser recuperados y reincorporados al circuito productivo, favoreciendo un mayor aprovechamiento de los recursos.

La seguridad constituye otro de los pilares del proyecto.

Cameroni señaló que la fábrica cuenta con “un sistema preventivo de seguridad a todo riesgo”, desarrollado específicamente para responder a las características de una industria que trabaja con sustancias químicas y procesos que requieren controles rigurosos.

Según el directivo, este sistema fue elaborado “conforme a las normas internacionales más exigentes para este tipo de industria”.

De esta manera, tecnología, capacitación, seguridad y gestión responsable de los recursos forman parte de un mismo modelo de operación, concebido para desarrollar una industria moderna, eficiente y preparada para crecer.