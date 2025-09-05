Apuesta a nuevos mercados y procesos eficientes

“En Copalsa entendemos que la innovación es una herramienta clave para sostener nuestro liderazgo y expandirnos hacia nuevos horizontes”, afirma Leila Lovera, gerente de Marketing, sobre la visión de la empresa.

Copalsa apuesta por la automatización y digitalización de sus procesos productivos, lo que permite aumentar la eficiencia y garantizar la calidad en cada etapa. A este avance se suma el desarrollo constante de nuevos productos adaptados a las tendencias emergentes del mercado, así como la optimización de capacidades logísticas y de comercialización para afrontar la llegada a nuevos mercados.

La compañía juega un rol estratégico en la cadena de valor industrial del país. Según Lovera, su mayor aporte radica en la generación de empleo directo e indirecto, la compra de materia prima local y la transformación de esos insumos en productos de alto valor agregado.

“Apostamos firmemente por la industria nacional y contribuimos a su desarrollo mediante inversiones sostenidas en infraestructura, tecnología y capacitación”, destaca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para la empresa es vital la calidad, el trabajo para fortalecer la soberanía alimentaria nacional y posicionar al Paraguay en los más altos estándares de la región.

El valor del equipo humano

El éxito de Copalsa se explica, en gran medida, por el aporte de su equipo. “Nuestros colaboradores son el motor que impulsa a Copalsa”, enfatiza Lovera.

La política de la empresa se centra en la formación técnica y profesional del personal a través de programas internos, convenios educativos y vínculos con proveedores internacionales. Asimismo, la compañía promueve un ambiente de trabajo seguro, inclusivo y motivador, respaldado por políticas de salud ocupacional, programas de reconocimiento al mérito y actividades para el bienestar integral.

“Valoramos a las personas comonuestro recurso más valioso”, subraya la gerente de Marketing.

Mirando al futuro, Copalsa proyecta una industria paraguaya más integrada, sostenible y competitiva.

“Visualizamos una industria paraguaya con una mayor incorporación de tecnología, procesos más amigables con el medioambiente y una cultura empresarial centrada en la calidad y la innovación”, expresa Lovera.

La empresa espera consolidarse como un referente internacional, marcando tendencia dentro del sector alimenticio y apoyando el desarrollo económico del país desde una perspectiva socialmente responsable.

“Queremos seguir siendo un referente de lo que la industria nacional puede lograr cuando se apuesta por el talento local y la excelencia operativa”, puntualiza.