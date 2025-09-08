El referente en el sector químico e industrial

Con siete unidades productivas –una en Asunción y seis en Villeta– Fluoder produce sulfato de aluminio, ácido sulfúrico, cloro, soda cáustica, entre otros insumos clave para industrias como domisanitarios, tratamiento de agua, curtiembres, textiles, lácteos, biodiésel y azucareras.

“Nuestra principal diferencia es que somos una industria productora, no únicamente comerciantes”, destaca Pappalardo, subrayando la capacidad de la empresa para elaborar sus propios productos con tecnología de punta, infraestructura sólida y un equipo humano altamente capacitado, respaldados por la certificación ISO 9001.

La compañía cuenta con 158 colaboradores directos y exporta productos químicos a la región, llegando a superar hasta cinco veces el consumo local. Su crecimiento, asegura el presidente, se debe al compromiso y a un equipo humano que trabaja con cordialidad, respeto y trabajo en equipo.

De cara al futuro, Fluoder proyecta ampliar exportaciones y anticiparse a las demandas del mercado.

“Mientras se respeten las reglas de juego y la propiedad privada y se mantenga la libre competencia, la industria nacional seguirá creciendo”, concluye Pappalardo.