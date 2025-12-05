La senda del peregrino 2025
05 de diciembre de 2025 - 01:00

Trayecto a la capital espiritual

Trayecto a la capital espiritualArchivo, ABC Color

Cada 8 de diciembre, la Iglesia celebra el dogma de fe que revela que, por la gracia de Dios, la Virgen María fue preservada del pecado desde el momento de su concepción, es decir desde el instante en que María comenzó la vida humana.

Por ABC Color

Horario de misa

8 de diciembre

1:00 – Sociedad Salesiana

3:00 – Jesuitas

6:00 – Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María

9:00 – Cooperadores de la Basílica

11:00 – Cooperadores de la Basílica

15:00 – Oblatos de María

17:00 – San Vicente de Paúl

19:00 – Movimiento Schönstatt

Ruta del peregrino
Recomendaciones antes de salir a caminar

- Realizar un chequeo médico previo a la peregrinación, especialmente en el caso de personas con enfermedades crónicas.

- Mantener una hidratación adecuada, llevando agua potable suficiente para prevenir la deshidratación durante el camino.

- Embarazadas, sobre todo en el último trimestre, así como niños y niñas pequeños, no deben exponerse a caminatas prolongadas debido al alto esfuerzo físico que implica la peregrinación.

TELÉFONOS ÚTILES

141 AMBULANCIA Y URGENCIAS DE ATENCIÓN MÉDICA

132 BOMBEROS VOLUNTARIOS

911 POLICÍA NACIONAL

Precios de los pasajes

Para denunciar cualquier tipo de cobro irregular de los pasajes o presentar otras inquietudes, la institución habilitó el número de WhatsApp (0962) 352-235 para la ciudadanía.