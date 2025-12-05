Trayecto a la capital espiritual

Horario de misa
8 de diciembre
1:00 – Sociedad Salesiana
3:00 – Jesuitas
6:00 – Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María
9:00 – Cooperadores de la Basílica
11:00 – Cooperadores de la Basílica
15:00 – Oblatos de María
17:00 – San Vicente de Paúl
19:00 – Movimiento Schönstatt
Recomendaciones antes de salir a caminar
- Realizar un chequeo médico previo a la peregrinación, especialmente en el caso de personas con enfermedades crónicas.
- Mantener una hidratación adecuada, llevando agua potable suficiente para prevenir la deshidratación durante el camino.
- Embarazadas, sobre todo en el último trimestre, así como niños y niñas pequeños, no deben exponerse a caminatas prolongadas debido al alto esfuerzo físico que implica la peregrinación.
TELÉFONOS ÚTILES
141 AMBULANCIA Y URGENCIAS DE ATENCIÓN MÉDICA
132 BOMBEROS VOLUNTARIOS
911 POLICÍA NACIONAL
Precios de los pasajes
Para denunciar cualquier tipo de cobro irregular de los pasajes o presentar otras inquietudes, la institución habilitó el número de WhatsApp (0962) 352-235 para la ciudadanía.