Trayecto a la capital espiritual

Horario de misa

8 de diciembre

1:00 – Sociedad Salesiana

3:00 – Jesuitas

6:00 – Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María

9:00 – Cooperadores de la Basílica

11:00 – Cooperadores de la Basílica

15:00 – Oblatos de María

17:00 – San Vicente de Paúl

19:00 – Movimiento Schönstatt

Recomendaciones antes de salir a caminar

- Realizar un chequeo médico previo a la peregrinación, especialmente en el caso de personas con enfermedades crónicas.

- Mantener una hidratación adecuada, llevando agua potable suficiente para prevenir la deshidratación durante el camino.

- Embarazadas, sobre todo en el último trimestre, así como niños y niñas pequeños, no deben exponerse a caminatas prolongadas debido al alto esfuerzo físico que implica la peregrinación.

TELÉFONOS ÚTILES

141 AMBULANCIA Y URGENCIAS DE ATENCIÓN MÉDICA

132 BOMBEROS VOLUNTARIOS

911 POLICÍA NACIONAL

Precios de los pasajes

Para denunciar cualquier tipo de cobro irregular de los pasajes o presentar otras inquietudes, la institución habilitó el número de WhatsApp (0962) 352-235 para la ciudadanía.