Resaltan el rol y la misión del laico en la Iglesia y el mundo

FERNANDO DE LA MORA (Lucía González, corresponsal). La misa central en honor de la Virgen de la Medalla Milagrosa está marcada para las 19:00 y será celebrada por el párroco local, presbítero Lucio Aranda. Habrá otras celebraciones eucarísticas a las 07:30, oficiada por monseñor Mario Melanio Medina; 09:30 (Pbro. Lucio Arana) y 11:00 (Pbro. Joffre David Silva), todas con aplicación del protocolo sanitario para evitar la propagación del covid-19.

El jueves, la misa del último día del novenario, oficiada a las 19:00, estuvo a argo del obispo emérito de Misiones y Ñeembucú, monseñor Mario Melanio Medina. El prelado dijo que para que el cristiano pueda tener una vida coherente debe recorrer tres caminos: la formación doctrinal, ética y moral y, por último, espiritual.

Explicó que es importante que el laico se forme en la doctrina y que esa formación sea permanente y profunda para tener conocimiento de la fe que profesa y a quién se sigue en la Iglesia Católica.

El otro camino que debe seguir es el de la ética y la moral. Al respecto, indicó que la persona debe ser coherente con lo que dice y lo que practica en la vida cotidiana.

Finalmente, señaló que el camino espiritual es el más importante de todos.

“Hay que formarse en la doctrina cristiana. Si yo no sé lo que voy a predicar, cómo voy a orientar a la otra persona. Y tengo que creer, tener fe en eso que estoy predicando. Si yo mismo no creo, cómo voy a contarle al otro de mi fe. Y no tenemos que transigir por ningún motivo nuestra fe, porque hay muchas tentaciones en el mundo y debo mantenerme firme. Esto es una lucha permanente, de creer lo que estamos anunciando, el amor hacia Jesús. Si todo esto cumplimos vamos a vivir de forma coherente”, expresó monseñor Medina.

Recordó que las tentaciones están arraigadas en las personas, como el odio, la ira, el orgullo, la envidia, la codicia. Dijo que todo lo mencionado divide a las personas antes de unir a la comunidad y ayudar a los que necesitan.

Mencionó también que el laico debe cuidar su integridad y su moralidad y que esto es posible con una buena formación doctrinal y espiritual.

Servicio a la comunidad

El espíritu de servicio que el papa Francisco pide que esté siempre presente en las comunidades se cumple en la pastoral de la parroquia Medalla Milagrosa. La ayuda es dirigida a todas las personas necesitadas, desamparadas y que están en estado de vulnerabilidad, tanto de nuestro país como del extranjero, la mayoría de Venezuela y otros de Colombia.

Los inmigrantes extranjeros piden ayuda para alimentación, medicación y gastos de pasaje.

En la parroquia también brindan asistencia espiritual y psicológica. América Latina está muy golpeada por la situación que estamos viviendo. Siempre la parroquia ha sido el espacio de caridad y de socorro para mucha gente”, explicó el titular de la parroquia de la Virgen Medalla Milagrosa, presbítero Lucio Aranda.

Recordó que la catequesis está nuevamente abierta en pequeños grupos de niños y jóvenes. Comentó que este año se realizaron las primeras comuniones y también confirmaciones de los jóvenes. Esperan que desde el próximo año se puedan llevar a cabo con normalidad las tradicionales actividades religiosas.