Grupo Park: edificios rentables con inmejorable ubicación

Uno de sus lanzamientos en pozo en este octubre es el edificio Garden Park, sobre la Avda. Dr. Felipe Molas López, a una cuadra y media de la Avda. Aviadores del Chaco, cuya oferta consta de una excelente financiación, que consiste en una entrega inicial y el saldo en 24 cuotas. La torre contará con 66 departamentos monoambientes y de 1 dormitorio y amenities completos, con precios que van desde US$ 57.000.

En Asunción, en ocho años, el conjunto empresarial lleva construidos 750 departamentos, en estratégicas ubicaciones, dando rentas a los inversionistas de entre 8,5% y 10% anuales, en dólares.

Uno de los emprendimientos inmobiliarios desarrollados es Trading Park, ubicado sobre la Avda. Aviadores del Chaco, que cuenta con 22 pisos de oficinas corporativas de entre 39 m2 y 360 m2, y otras áreas. Los precios arrancan en US$ 64.000.

Otro es el Central Park, que ofrece departamentos con dormitorio con cocina integrada, separada, con y sin área de servicio. Se encuentra sobre la Avda. Santísima Trinidad y con opciones desde US$ 92.500. Otro es el University Park, anclado en San Lorenzo y que consta con departamentos monoambientes de 26 m2 a US$ 33.500. También desarrolló el Quantum Park, sobre la Avda. Santa Teresa, donde ofrece alternativas de 2 dormitorios y amenities completos. Los precios con cochera incluida están desde US$ 169.000.

